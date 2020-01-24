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Изменения в рейтинге восприятия коррупции на один-два балла – несущественны. Нельзя говорить, что мы упали –Transparency International Ukraine

В этом году украинской власти прежде всего нужно сосредоточиться на судебной реформе и реформе Службы безопасности Украины, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

Боровик: Бывает, что страны падают в рейтинге и на восемь баллов
Боровик: Бывает, что страны падают в рейтинге и на восемь баллов
Фото: Transparency International Ukraine / Facebook

Ухудшение позиции Украины в рейтинге восприятия коррупции на два балла – несущественно, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

"Для этого исследования используется информация за последние два года. То есть это оценки экспертов за 2018–2019 годы. А прошлый год начался с отмены Конституционным Судом статьи о незаконном обогащении, скандала с "Укроборонпромом". Оценка ситуации в стране формируется из 13 источников. Но в Украине таких источников девять – хотя вероятность ошибки в нашем случае невелика. Чтобы вообще попадать в этот рейтинг, нужно как минимум три оценки. Нужно понимать, что изменения в рейтинге на один-два балла – несущественны. И говорить, что мы упали в рейтинге, нельзя. Это никакой не ужас, просто коррекция. Хотя, конечно, негатива по части борьбы с коррупцией с 2017 года, еще при прошлом президенте, накопилось немало. Вот мы и видим следствие этого. А если говорить о "турборежиме" в Раде – он начался с конца августа. Поэтому изменения, произошедшие в последние месяцы, будут отображены уже в следующем рейтинге", – подчеркнул Боровик.

По его словам, в этом году Transparency International Ukraine рекомендует власти прежде всего сосредоточиться на судебной реформе и реформе Службы безопасности Украины.

"Ситуация для Украины отнюдь не плачевная. Бывает, что страны падают в рейтинге и на восемь баллов. Но это повод подумать о том, что было не так. Мы публикуем рекомендации, что стоило бы сделать власти. На прошлый год в списке было 12 пунктов. Из них полностью выполнены лишь два, четыре – частично. А к шести даже не приступили. Хотя новая команда в конце 2019-го их реализовала. На этот год у нас тоже есть рекомендации, но их уже всего пять. Прежде всего, это касается судебной реформы, которая так и не происходит. Закон проголосован, но саботируется. Также нужна реформа СБУ. Давайте посмотрим, как у них заберут полномочия в сфере экономики. Еще в этом году у нас местные выборы – нужно, чтобы финансирование партий было прозрачным. Нельзя забывать и о приватизации госпредприятий. Меньше государства – меньше коррупции", – сказал собеседник.

По его мнению, пока преждевременно делать выводы об исчезновении топ-коррупции в Украине.

"Много людей из общественного сектора пошли сейчас в исполнительную или законодательную власть. Очень много министров, которые сидят в кабинетах, никогда прежде не были чиновниками. Думаю, пока рано делать выводы. Им нужно дать хотя бы год. И тогда мы поймем, есть там коррупция или нет. Но в любом случае не стоит делать поспешные выводы: мол, да нет у нас больше коррупции на высшем уровне. За топ-чиновниками нужно наблюдать. Бесконтрольность порождает чувство всевластия. И не очень правильна мысль, что у нас самый главный – президент, который все решает. Все ветви власти должны быть разделены и не влиять друг на друга", – отметил Боровик.

Украина в 2019 году опустилась на шесть позиций в рейтинге восприятия коррупции, опубликованном международной организацией Transparency International 23 января.

В рейтинге Украина занимает 126-е место из 180, получив 30 баллов из 100. Рядом с Украиной на том же месте в списке – Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

Как отмечает организация, в 2018 году Украина имела 32 балла и занимала 120-е место. Таким образом, Украина по количеству баллов вернулась к уровню 2017 года.

На первом месте в рейтинге – Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов.

Теги: СБУ, Украина, коррупция, Transparency International, реформы, Андрей Боровик
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