"Есть надежда, покой, выдержка – значит, будет результат и мир". Зеленский обратился к украинцам

Зеленский отметил, что ситуация на востоке Украины сейчас "достаточно спокойная".
"Есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль раненых и ноль убитых. А завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине. Розовых очков нет, детских иллюзий нет. Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат и мир", – сказал он.
Вывоз из Киева части дипломатов отдельными странами глава государства назвал "тонкостями сложной дипломатической игры".
"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию", – сообщил он.
Зеленский заявил, что Украина нормально проходит отопительный сезон, в стране достаточно запасов угля и газа. По его словам, попыток вызвать кризис хватает, но у власти хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации.
"Не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас. Чем можно его напугать? Здоровым, критическим, логичным и положительным мышлением. И что бы за весь этот день вы ни прочли, ни увидели и ни услышали, завершайте его, зная главное: в режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы вы все были здоровы", – заключил глава государства.
В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.
В опубликованном 20 января интервью The Washington Post Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.
21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
24 января Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе и причин для паники нет.