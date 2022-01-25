"Есть надежда, покой, выдержка – значит, будет результат и мир". Зеленский обратился к украинцам

Зеленский отметил, что ситуация на востоке Украины сейчас "достаточно спокойная".

"Есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль раненых и ноль убитых. А завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине. Розовых очков нет, детских иллюзий нет. Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат и мир", – сказал он.

Вывоз из Киева части дипломатов отдельными странами глава государства назвал "тонкостями сложной дипломатической игры".

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию", – сообщил он.

Зеленский заявил, что Украина нормально проходит отопительный сезон, в стране достаточно запасов угля и газа. По его словам, попыток вызвать кризис хватает, но у власти хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации.

"Не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас. Чем можно его напугать? Здоровым, критическим, логичным и положительным мышлением. И что бы за весь этот день вы ни прочли, ни увидели и ни услышали, завершайте его, зная главное: в режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы вы все были здоровы", – заключил глава государства.

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