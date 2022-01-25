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"Есть надежда, покой, выдержка – значит, будет результат и мир". Зеленский обратился к украинцам

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Зеленский: Власть сделает все, чтобы украинцам было мирно, тепло и сытно
Зеленский: Власть сделает все, чтобы украинцам было мирно, тепло и сытно
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января обратился к украинцам и рассказал о ситуации на Донбассе, подготовке встречи в нормандском формате, а также о переговорах относительно деэскалации ситуации вблизи границы Украины. Видео опубликовано пресс-службой Офиса президента.

Зеленский отметил, что ситуация на востоке Украины сейчас "достаточно спокойная".

"Есть обстрелы, есть нарушения режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль раненых и ноль убитых. А завтра состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине. Розовых очков нет, детских иллюзий нет. Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит, будет результат и мир", – сказал он.

Вывоз из Киева части дипломатов отдельными странами глава государства назвал "тонкостями сложной дипломатической игры".

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию", – сообщил он.

Зеленский заявил, что Украина нормально проходит отопительный сезон, в стране достаточно запасов угля и газа. По его словам, попыток вызвать кризис хватает, но у власти хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации. 

"Не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас. Чем можно его напугать? Здоровым, критическим, логичным и положительным мышлением. И что бы за весь этот день вы ни прочли, ни увидели и ни услышали, завершайте его, зная главное: в режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы вы все были здоровы", – заключил глава государства.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / Youtube
Контекст:

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

В опубликованном 20 января интервью The Washington Post Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства. 

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

24 января Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе и причин для паники нет

Теги: Россия, интернет, Украина, Харьков, Донбасс, оккупация, агрессия, нормандский формат, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война в Украине, обращение
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