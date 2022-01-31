В "Батьківщині" назвали увольнение глав РГА по представлению Кабмина попыткой узурпации власти в Киеве и наступлением на самоуправление

"Батьківщина": Киевом должна руководить община через своих представителей, а не чиновники Фото: depositphotos.com

"Управлять Киевом должна только община столицы, которая избирает своих представителей в органы местного самоуправления. Лишение избранного людьми мэра столицы полномочий – это нарушение Конституции и путь к узурпации власти. "Батьківщина" уверена, что разбалансирование системы управления столицей в условиях возможной российской агрессии может стать серьезной угрозой для страны, в частности сорвать подготовку территориальной обороны Киева", – говорится в заявлении.

В "Батьківщині" поддержали проекты решений Киевсовета, зарегистрированные Кличко, чтобы противодействовать попыткам узурпации власти, в частности "Об отмене решения Киевсовета о передаче полномочий местного самоуправления в РГА", "О создании департаментов районов в структуре КГГА, чтобы органом их управления стал исполком Киевсовета", "О проведении выборов в районные советы, чтобы реализовать право киевлян на местное самоуправление в полном объеме".

"Призываем все демократические силы в Киевсовете поддержать эти проекты решений, чтобы не допустить разбалансировку системы управления столицей. Киевом должна руководить община через своих представителей, а не чиновники!" – подчеркнули в политической силе.