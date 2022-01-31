В "Батьківщині" назвали увольнение глав РГА по представлению Кабмина попыткой узурпации власти в Киеве и наступлением на самоуправление

"Управлять Киевом должна только община столицы, которая избирает своих представителей в органы местного самоуправления. Лишение избранного людьми мэра столицы полномочий – это нарушение Конституции и путь к узурпации власти. "Батьківщина" уверена, что разбалансирование системы управления столицей в условиях возможной российской агрессии может стать серьезной угрозой для страны, в частности сорвать подготовку территориальной обороны Киева", – говорится в заявлении.
В "Батьківщині" поддержали проекты решений Киевсовета, зарегистрированные Кличко, чтобы противодействовать попыткам узурпации власти, в частности "Об отмене решения Киевсовета о передаче полномочий местного самоуправления в РГА", "О создании департаментов районов в структуре КГГА, чтобы органом их управления стал исполком Киевсовета", "О проведении выборов в районные советы, чтобы реализовать право киевлян на местное самоуправление в полном объеме".
"Призываем все демократические силы в Киевсовете поддержать эти проекты решений, чтобы не допустить разбалансировку системы управления столицей. Киевом должна руководить община через своих представителей, а не чиновники!" – подчеркнули в политической силе.
Кабинет Министров 26 января согласовал увольнение трех глав киевских райгосадминистраций: Дарницкой РГА Ярослава Лагуты, Днепровской РГА Игоря Щербака и Шевченковской РГА Олега Гаряги. Об этом в своем Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мальничук.
Раньше глав киевских районных администраций назначали и увольняли по представлению Кабмина в соответствии с предложениями главы Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко.
24 января Кабмин изменил порядок назначения председателей райгосадминистраций. В новом варианте упоминание о главах райгосадминистраций Киева есть только в пункте 13, который предполагает назначение и увольнение президентом по представлению Кабмина в соответствии с предложениями премьер-министра.
Таким образом, вместо главы КГГА Кличко предлагать людей на должности руководителей районных администраций столицы имеет теперь право премьер-министр Денис Шмыгаль.
Мэр Киева заявил, что таким решением члены правительства присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытке построить жесткую вертикаль власти.
Издание ZN.UA назвало решение правительства незаконным и связало его с конфликтом между Кличко и Офисом президента.