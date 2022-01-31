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КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Киеве продолжают поступать массовые сообщения о минировании

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Полиция проверяет информацию о минировании
Полиция проверяет информацию о минировании
Фото: depositphotos.com

Киевская полиция проверяет информацию о минировании ряда объектов в столице. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По словам правоохранителей, сейчас проходит проверка информации, однако назвать, какие именно объекты могут быть заминированы, в пресс-службе не смогли.

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на полицию, сообщает, что информация о минировании касается аэропорта Жуляны, железнодорожного вокзала, ряда столичных школ.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, полиция, Жуляны, минирование, вокзал, школы
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