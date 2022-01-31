В Киеве продолжают поступать массовые сообщения о минировании

По словам правоохранителей, сейчас проходит проверка информации, однако назвать, какие именно объекты могут быть заминированы, в пресс-службе не смогли.

Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на полицию, сообщает, что информация о минировании касается аэропорта Жуляны, железнодорожного вокзала, ряда столичных школ.