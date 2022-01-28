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Правление Ассоциации городов Украины обратилось к президенту по поводу давления правоохранительных органов на местное самоуправление – Кличко

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Ассоциация городов Украины направила аналитические данные по системным нарушениям правоохранителей и конкретным фактам ограничения прав органов местного самоуправления генеральному прокурору
Ассоциация городов Украины направила аналитические данные по системным нарушениям правоохранителей и конкретным фактам ограничения прав органов местного самоуправления генеральному прокурору
Фото: auc.org.ua

Правление Ассоциации городов Украины, которая представляет 978 общин, обратилось к президенту Украины как гаранту Конституции за защитой конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов. Об этом сообщил глава АГУ, мэр Киева Виталий Кличко, пишет 28 января сайт ассоциации.

"Представители правоохранительных органов часто осуществляют свои полномочия относительно деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом, и с нарушением процедур досудебного следствия. При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем, или предположениях, что прямо запрещено Конституцией Украины. Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства. Такие нарушения приводят к нарушениям конституционных прав всех жителей общин", – говорится в сообщении.

Ассоциация городов Украины направила аналитические данные по системным нарушениям правоохранителей и конкретным фактам ограничения прав органов местного самоуправления генеральному прокурору.

"Убеждены, что в сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Обеспечить это можно не путем показательных дел по должностным лицам местного самоуправления, а эффективной и беспристрастной работой правоохранительных органов в четком соответствии с законом", – подчеркивается в обращении АГУ.

Контекст:

29 июля 2021 года в Чернигове состоялся Форум единства, на котором мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко и мэр Чернигова Владислав Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР. Мэр Чернигова подчеркнул, что партии объединяются "не против кого-то, а за Украину".

В ноябре Атрошенко заявил, что обыски в подразделениях Черниговской мэрии и на коммунальных предприятиях города считает политическим давлением в преддверии промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе. 

В декабре он отметил, что Офис президента требует от него прекратить сотрудничество с партией УДАР и не участвовать в выборах в ВР в 206-м округе.

Теги: Виталий Кличко, конституция, самоуправление, правоохранители, Ассоциация городов Украины, власть, Офис генпрокурора
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