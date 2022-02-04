Кличко сообщил, что УДАР пойдет на выборы самостоятельно, и не опроверг возможность участия в выборах президента

Виталий Кличко: Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов Фото: udar.party

Вопрос о намерении выдвигаться Кличко назвал провокационным и отметил, что до следующих выборов еще два года.

"Это не более чем манипуляции в печати. Это не привилегия – быть президентом. Я как человек, который у власти, могу сказать, что это большой вызов... Этот вопрос, я убежден, можно будет задать через год и получить ответ", – сказал он.

Мэр столицы заявил, что его политическая сила в следующих парламентских выборах примет участие самостоятельно.

Руководитель исполкома партии Артур Палатный "дал понять", что УДАР намерен выдвигать своего представителя и для участия в следующих выборах президента Украины, пишет "Интерфакс-Украина".