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Кандидатом на выборах в ВР по 206-му округу от партии "УДАР Виталия Кличко" стал глава Черниговской организации партии Ломако

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Александр Ломако отметил, что выборы на 206-м округе являются возможностью для партии показать результат работы
Александр Ломако отметил, что выборы на 206-м округе являются возможностью для партии показать результат работы
Фото: udar.party

Съезд партии "УДАР Виталия Кличко" выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206-му округу главу Черниговской областной организации партии УДАР, секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако. Об этом сообщает официальный сайт партии.

"Это испытание для всей партии. Мы должны продемонстрировать командную игру, сплоченность и поддержку нашего кандидата. Наши оппоненты должны понимать, что за кандидатом от партии УДАР в Черниговской области стоит вся наша команда. Наш кандидат – председатель Черниговской областной организации партии УДАР, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он достойно представляет интересы общины в Черниговской области и, уверен, будет достойно представлять интересы в Черниговской области в Верховной Раде", – отметил лидер политический силы, мэр Киева Виталий Кличко.

Глава черниговской организации партии отметил, что выборы на 206-м округе являются возможностью для партии показать результат работы.

Лозунг "Сделаем Украину сильной" – это не просто слова, я вижу в них смысл того, что люди должны иметь возможность надежно опираться на власть, а власть должна принимать адекватные решения. Создавать условия для развития предпринимательства, обеспечить гражданам безопасность, справедливость, социальные гарантии. Выборы по 206-му округу – это не только выборы представителя Черниговской области в парламенте и оценка людьми работы центральной власти. Это и возможность для нашей партии. Показать всей стране, что мы способны объединяться и показывать результат, побеждать", – сказал Ломако.

Председатель черниговской областной организации партии "УДАР Виталия Кличко" отметил, что команда готова к возможным злоупотреблениям.

"Наши оппоненты готовы переступить моральные принципы и прибегнуть к грязным методам в борьбе за статус народных депутатов. Мы готовы к такому развитию событий. Главным ответом на грязные технологии я вижу общение с людьми и донесение до них правдивой позиции о нашей команде и плане действий", – подытожил Ломако.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что беспрецедентное давление на городскую власть не заставит его отказаться от поддержки Ломако и партии УДАР.

"Офис президента шантажом пытается заставить меня, избранного жителями мэра Чернигова, идти на договорняки. Слуги хотят, чтобы их "смотрящий" защищал их интересы в Черниговской области. А мы хотим, чтобы представитель Черниговской области защищал интересы общины в Раде. Я уже говорил и повторю сейчас: я не стану "слугой" Офиса президента, потому что служу своим избирателям и своему родному Чернигову. И именно поэтому поддерживаю кандидатуру Александра Ломако, который будет поступать так же", – сказал Атрошенко.

Контекст:

Центральная избирательная комиссия назначила выборы на округе умершего народного депутата Антона Полякова в Черниговской области. Промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №206 назначены на 27 марта 2022 года. Избирательный процесс начался за 60 дней до дня выборов, 26 января.

Теги: Верховная Рада, Виталий Кличко, УДАР, выборы, Черниговская область, Александр Ломако
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