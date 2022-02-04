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"УДАР Виталия Кличко" обнародовал экономический план действий и предложил власти реализовать его уже сейчас

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Экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие" содержит 15 неотложных шагов по стабилизации социально-экономической ситуации в Украине
Экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие" содержит 15 неотложных шагов по стабилизации социально-экономической ситуации в Украине
Фото: udar.party

Команда партии "УДАР Виталия Кличко" разработала экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", который предложила уже сегодня использовать всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины. Этот план был представлен на XXV съезде партии УДАР, сообщает сайт этого политического движения.

Реализация экономического плана действий позволит сделать экономику Украины более устойчивой и повысить благосостояние украинцев, отмечают в партии УДАР. Поэтому предложили уже сегодня использовать этот план всем, кто принимает решения, касающиеся экономики.

"Мы знаем, как сделать экономику Украины более защищенной и приблизить качество жизни украинцев к европейским стандартам. Мы готовы брать на себя ответственность и реализовывать наш план самостоятельно, когда придем к власти. Однако уже сегодня мы публично предлагаем власти и всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины, использовать предложенные шаги для развития экономики. Это нужно украинцам, это нужно Украине!" – подчеркнул в своем выступлении лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие" содержит 15 неотложных шагов по стабилизации социально-экономической ситуации в Украине и 10 ключевых направлений для обеспечения устойчивого экономического развития на перспективу. В его основу положена инновационно-индустриальная модель экономики, которую в партии УДАР считают оптимальной для Украины.

"Сегодня здесь собрались люди, которые не привыкли рассчитывать на других и всегда берут ответственность на себя. Нам делать жизнь в стране безопасной, нам защищать семьи и общины, а значит, и нам изменять условия для развития украинского производства, развивать предпринимательство, обеспечивать справедливые условия оплаты труда, формировать конкурентное образование для молодежи и достойное пенсионное обеспечение для большинства граждан. Наша с вами задача – создавать будущее уже сегодня, несмотря на политические циклы и чьи-то амбиции", – сказала во время презентации экономического плана действий представительница УДАР Оксана Продан.

В частности, УДАР настаивает на срочном увеличении оборонного бюджета минимум на 30 млрд грн, что позволит в том числе повысить зарплаты военнослужащим уже с февраля этого года. Также УДАР предлагает безотлагательно обеспечить необходимые объемы газа по справедливым ценам и избавиться от критической зависимости от импорта дизтоплива. Среди других предложений – ввести нулевую ставку НДС на социальные продукты и жилищно-коммунальные услуги для населения, сократить нецелевые расходы, в частности на содержание центральной власти и повысить реальную заработную плату медикам. Также партийцы считают необходимым восстановить упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и отменить обязательные кассовые аппараты для ФЛП.

Для экономического успеха в перспективе УДАР предлагает перейти на основы "экономического прагматизма", принимая решения прежде всего с учетом национальных интересов, сосредоточиться на создании рабочих мест, энергетической независимости, развитии ВПК, создании независимой судебной системы.

Контекст:

4 февраля состоялся XXV съезд политической партии "УДАР Виталия Кличко". Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером партии УДАР Виталием Кличко. Во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, налоги, Оксана Продан, экономика, бюджет, импорт, бизнес, пенсии, предприниматели, власть, съезд
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