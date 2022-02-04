"Тех, кого видно, – проще давить". Политолог Давидюк заявил, что власти преследуют "белый" бизнес вместо тех, кто скрывается от налогов

"Тех, кого видно, – проще давить. А тех, кто прячется за "ФОПовой" оптимизацией или вообще пытается скрывать любой налог, или просто сидит на коррупционных потоках, – никто ловить не хочет. С ними могут договариваться "всерую", – объяснил эксперт.

Он считает, что причина такого положения в том, что реформа налоговой службы не была завершена, а также в политическом давлении. Все это, по мнению Давидюка, негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

"После таких событий в целом ухудшается инвестиционный климат. Часть инвесторов не захотят заходить в нашу экономику, плюс добавьте к этому еще российскую агрессию, коррупционный фактор риска, а также неблагоприятные налоговые условия. Это однозначно уменьшает желание многих инвесторов заходить в нашу страну", – убежден он.

Примеров давления на крупный бизнес в Украине много, отметил политолог, в том числе обыски в металлургических компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Практически в каждом крупном городе и регионе есть крупные налогоплательщики, в том числе иностранные, которые страдают от давления. Мы помним, как недавно был скандал с "АрселорМиттал Кривой Рог", что потом выводили деньги потому, что действительно испугались налоговиков", – сказал Давидюк.