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ПОЛИТИКА

"Тех, кого видно, – проще давить". Политолог Давидюк заявил, что власти преследуют "белый" бизнес вместо тех, кто скрывается от налогов

Николай Давидюк: Это однозначно уменьшает желание многих инвесторов заходить в нашу страну
Николай Давидюк: Это однозначно уменьшает желание многих инвесторов заходить в нашу страну
Фото: the-village.com.ua

В Украине налоговые органы не пресекают теневые схемы, а давят на крупные компании, которые платят все налоги, заявил в комментарии УНИАН политолог Николай Давидюк.

"Тех, кого видно, – проще давить. А тех, кто прячется за "ФОПовой" оптимизацией или вообще пытается скрывать любой налог, или просто сидит на коррупционных потоках, – никто ловить не хочет. С ними могут договариваться "всерую", – объяснил эксперт. 

Он считает, что причина такого положения в том, что реформа налоговой службы не была завершена, а также в политическом давлении. Все это, по мнению Давидюка, негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

"После таких событий в целом ухудшается инвестиционный климат. Часть инвесторов не захотят заходить в нашу экономику, плюс добавьте к этому еще российскую агрессию, коррупционный фактор риска, а также неблагоприятные налоговые условия. Это однозначно уменьшает желание многих инвесторов заходить в нашу страну", – убежден он.

Примеров давления на крупный бизнес в Украине много, отметил политолог, в том числе обыски в металлургических компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Практически в каждом крупном городе и регионе есть крупные налогоплательщики, в том числе иностранные, которые страдают от давления. Мы помним, как недавно был скандал с "АрселорМиттал Кривой Рог", что потом выводили деньги потому, что действительно испугались налоговиков", – сказал Давидюк.

Контекст:

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

На металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что 4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании

В компании назвали уголовное производство против одного из руководителей компании "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Заместитель генерального директора по административным вопросам "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев сказал, что правоохранительные органы парализовали работу горно-металлургического предприятия, на котором работает более 20 тыс. человек.

17 ноября 2021 года СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили о подозрении в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов финансовому директору "АрселорМиттал Кривой Рог", сообщила пресс-служба ОГПУ. По данным правоохранителей, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019-го вносил ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

Теги: коррупция, инвестиции, экономика, Метинвест, металлургия, АрселорМиттал Кривой Рог, финансы, обыски
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