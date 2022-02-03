Concorde Capital: У "Метинвеста" хорошие шансы выиграть в судах дело о якобы недоплате ренты

"Потенциальные налоговые обязательства "Метинвеста", а также других производителей железной руды, таких как "ArcelorMittal Кривой Рог" (AMKR) и Ferrexpo, коренятся в разном подходе горняков и налоговых органов к налоговому законодательству по железной руде. Несмотря на существенные обязательства", у компаний есть хорошие шансы выиграть основное сражение, которое продолжается в украинских судах", – объяснил Хорошун.

Concorde Capital оценил предполагаемую властью недоплату роялти за добычу железной руды тремя горнодобывающими предприятиями "Метинвеста" в $448 млн за 2018–2020 годы и $417 млн за 2021 год. Теоретическая недоплата Южным ГОК (в этом совместном предприятии есть участие "Метинвеста") – в $227 млн за 2018–2020 годы и $196 млн – за 2021-й. При этом возможные недоплаты Ferrexpo эксперт оценил в $214 млн за 2018–2020 годы и $201 млн – за 2021 год. Он напомнил, что налоговая проиграла в судах несколько дел, связанных с роялти за добычу железной руды за последние несколько лет.

"Мы согласны с "Метинвестом" в том, что законность требований по недоплате должна решаться в судебном порядке между компанией и Госналоговой службой Украины. Насколько мы понимаем, такие судебные разбирательства сейчас продолжаются и до сих пор окончательно не установлено, что "Метинвест" или любой какая другая украинская компания недоплатила роялти за добычу железной руды, – сказал эксперт. – Мы считаем, что следственные действия властей Украины вряд ли увеличат шансы Налоговой службы Украины на победу в судебном разбирательстве с "Метинвестом". Это связано с тем, что компания должна была быть готова к таким действиям после того, как аналогичное давление недавно было осуществлено на AMKR".

Три ГОК "Метинвеста" в 2018–2020 годах заплатили $175 млн роялти, отметил он, что составляет примерно $2 за тонну концентрата с содержанием железа 62%.

"Мы считаем, что эти платежи были основаны на базе выплаты роялти, являющейся "расчетной стоимостью" сырой руды (добытой и измельченной, но не обогащенной), которая является себестоимостью производства, плюс надбавка за поставленную прибыль. Власти Украины, возможно, применили другой подход: используя в качестве базы для выплаты роялти "стоимость" конечной продукции ГОКов (концентрат и окатыши), которая должна быть их ценой на условиях FCA", – объяснил Хорошун.

В итоге, по мнению властей Украины, плата должна должна была составлять $5,6 за тонну в 2018-м, $8,3 – в 2019-м и $11,3 – в 2020 году. Таким образом, три ГОКа должны были заплатить $738 млн, а недоплата составила $563 млн.

"Упомянутая в новостях (якобы) недоплата в размере 18 млрд грн, или $675 млн по среднему обменному курсу 2018–2020 годов, составляет 80% от нашей оценки. Из этих $675 млн три горнодобывающих предприятия, объединенных "Метинвестом", (якобы) недоплатили $448 млн, а Южный ГОК – $227 млн (мы рассчитываем с использованием того же коэффициента 80%). По нашим оценкам, власти Украины могут прийти к выводу, что в 2021 году три компании, консолидированные "Метинвестом", (якобы) недоплатили роялти в размере $417 млн", – отметили в Concorde Capital.

"Интерфакс-Украина" пишет, что эксперты рассчитывали это значение, используя среднегодовой показатель по руде с содержанием железа 62% в Китае в размере $161/тонна, ставку роялти в размере 12%, стоимость за тонну в размере $19,3/тонна и 31,3 млн тонн как объем производства за 2021 год. Также предполагалось, что три ГОКа "Метинвеста" фактически заплатили почти $82 млн роялти, используя подход с "расчетной стоимостью сырой руды" в качестве базы.

Ferrexpo также может получить от государства претензии, считают в Concorde Capital.

"Мы подсчитали, что Ferrexpo произвела 40 млн тонн концентрата в течение 2018–2020 годов, заплатила $71 млн роялти, и власти Украины могут сделать вывод, что недоплата составляет $214 млн (опять же, используя подход "цены на концентрат" и коэффициент 80% при недоплате). За 2021 год Ferrexpo, вероятно, выплатила примерно $33 млн роялти, а ее недоплата, с точки зрения властей Украины, может составить $201 млн", – сказано в материале.