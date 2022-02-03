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Вместо борьбы с контрабандой и теневыми схемами власть устроила фискальный террор легальному бизнесу – эксперт

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Александр Каленков: Извините, но и здесь торчит борода днепровского бизнесмена
Александр Каленков: Извините, но и здесь торчит борода днепровского бизнесмена
Фото: Александр Каленков / Facebook

Власть давит на честный бизнес вместо того, чтобы бороться с контрабандой и коррупционными схемами, заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на своей странице в Facebook.

"Как и в случае с "Арселором", пришедшие на ГОКи "Метинвеста" сотрудники БЭБ, прокуратуры (и кого там только нет пытаются) выдать желаемое за действительное – мол, ренту надо высчитывать с железорудного концентрата, а не из стоимости добытой в карьерах руды. Очевидно, что реальных поводов докопаться к предприятиям с прозрачной отчетностью не нашли", – написал Каленков.

По его словам, платить ренту с железорудного концентрата, то есть продукта обработки руды, – это нонсенс, поскольку в таком случае теряется вся логика рентного налога, который предусматривает плату за пользование недрами и который должен высчитываться из стоимости добытого минерального сырья (в нашем случае железной руды), что прямо прописано в Налоговом кодексе.

"Это как обязать "Укрнафту" платить ренту не за добытую из скважин нефть, а высчитывать из стоимости бензина, который потом производят из этой нефти на Кременчугском НПЗ (обе компании, несмотря на долю государства, фактически контролируются [бизнесменом Игорем] Коломойским). Логика примерно такая же", – объяснил Каленков.

По его мнению, вместо того, чтобы выбивать таким образом из честного бизнеса дополнительные деньги в бюджет, власти следует сломать коррупционные схемы.

"Чего добиваются силовики, а вернее инициаторы всего этого действа? Вытянуть еще несколько десятков миллиардов из ГМК для распила на дорогах? Извините, но и здесь торчит борода днепровского бизнесмена. Журналисты подсчитали: в 2021 году "Приватовские" дорожные фирмы получили более 13 млрд бюджетных гривен, выбившись в лидеры среди кормящихся из "большого" корыта", – отметил топ-менеджер.

Эксперт подчеркнул: устроенный властью фискальный террор честного бизнеса приведет к потере инвестиционной привлекательности Украины и уменьшению поступлений в экономику страны.

"Вместо того, чтобы вычищать контрабанду, конвертцентры и торговлю нелегальными нефтепродуктами, власти решили бороться с легальным международным бизнесом в Украине. Та же группа "Метинвест", к слову, в прошлом году пополнила бюджет на 53 млрд гривен, превысив почти в 2,5 раза показатель за 2020 год. "Арселор" перечислил госказну на 14,6 млрд грн (увеличение в 2,3 раза)", – сообщил Каленков.

https://www.facebook.com/akalenkov/posts/353844370074580

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ бизнесмена Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-Холдинг" внефракционного народного депутата Украины Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

Теги: коррупция, бизнес, Метинвест, металлургия, власть, уголовное производство, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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