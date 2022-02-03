Вместо борьбы с контрабандой и теневыми схемами власть устроила фискальный террор легальному бизнесу – эксперт

"Как и в случае с "Арселором", пришедшие на ГОКи "Метинвеста" сотрудники БЭБ, прокуратуры (и кого там только нет пытаются) выдать желаемое за действительное – мол, ренту надо высчитывать с железорудного концентрата, а не из стоимости добытой в карьерах руды. Очевидно, что реальных поводов докопаться к предприятиям с прозрачной отчетностью не нашли", – написал Каленков.

По его словам, платить ренту с железорудного концентрата, то есть продукта обработки руды, – это нонсенс, поскольку в таком случае теряется вся логика рентного налога, который предусматривает плату за пользование недрами и который должен высчитываться из стоимости добытого минерального сырья (в нашем случае железной руды), что прямо прописано в Налоговом кодексе.

"Это как обязать "Укрнафту" платить ренту не за добытую из скважин нефть, а высчитывать из стоимости бензина, который потом производят из этой нефти на Кременчугском НПЗ (обе компании, несмотря на долю государства, фактически контролируются [бизнесменом Игорем] Коломойским). Логика примерно такая же", – объяснил Каленков.

По его мнению, вместо того, чтобы выбивать таким образом из честного бизнеса дополнительные деньги в бюджет, власти следует сломать коррупционные схемы.

"Чего добиваются силовики, а вернее инициаторы всего этого действа? Вытянуть еще несколько десятков миллиардов из ГМК для распила на дорогах? Извините, но и здесь торчит борода днепровского бизнесмена. Журналисты подсчитали: в 2021 году "Приватовские" дорожные фирмы получили более 13 млрд бюджетных гривен, выбившись в лидеры среди кормящихся из "большого" корыта", – отметил топ-менеджер.

Эксперт подчеркнул: устроенный властью фискальный террор честного бизнеса приведет к потере инвестиционной привлекательности Украины и уменьшению поступлений в экономику страны.

"Вместо того, чтобы вычищать контрабанду, конвертцентры и торговлю нелегальными нефтепродуктами, власти решили бороться с легальным международным бизнесом в Украине. Та же группа "Метинвест", к слову, в прошлом году пополнила бюджет на 53 млрд гривен, превысив почти в 2,5 раза показатель за 2020 год. "Арселор" перечислил госказну на 14,6 млрд грн (увеличение в 2,3 раза)", – сообщил Каленков.