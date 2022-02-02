ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Метинвест": Налоговые органы официально предоставили информацию об отсутствии у группы налогового долга

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы "Метинвест" не соответствуют действительности, заявили в компании
Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы "Метинвест" не соответствуют действительности, заявили в компании
Фото: metinvestholding.com

Группа "Метинвест" 2 февраля на своем сайте подчеркнула, что добросовестно выплачивает все налоговые отчисления и действует строго в рамках украинского законодательства. В компании прокомментировали обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявили, что они прошли с нарушением законодательства.

"Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы "Метинвест" не соответствуют действительности. Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии. Компании также не была предоставлена информация об основаниях для утверждения, что существует некая недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Только в 2021 году группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году. Однако, несмотря на эти факты, на предприятиях группы были проведены обыски, совершенные с существенными нарушениями законодательства", – заявили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что в определении суда, на основании которого проводили обыски, не указан срок действия.

"В частности, обыски были проведены на основании "дефектного" определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обыски были проведены частично в помещениях и по адресам, которые не были указаны в судебных решениях. Правоохранительными органами блокировалась видеофиксация следственных действий со стороны адвокатов компании. Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке. Поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля и, вероятно, свидетельствует о том, что настоящей целью организованных обысков было не обнаружение вещей или документов, связанных с расследованием, а исключительно устрашение и притеснение бизнеса", – подытожили в "Метинвесте".

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ бизнесмена Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-Холдинг" внефракционного народного депутата Украины Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

1 февраля "Метинвест" сообщил про обыски на предприятиях в Кривом Роге и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.

По данным СБУ, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, если оно привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах). По версии Бюро экономической безопасности, должностные лица компаний в период с 2018-го по 2020 год умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
Умер звезда сериала "Рабыня Изаура" Исаак Бардавид
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Чистая змея", "Всегда одна будет". В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"Как же они все похожи на оригинал". Многодетная мать Йовович показала всех своих дочерей на одном фото
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
"А ты ничего не перепутала? Я – звезда!" Джанабаева "довела до слез" Меладзе просьбой помыть чашку
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
СМИ рассказали о связи Лободы с женатым бизнесменом, которого она считает "своим мужчиной"
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
"Сладкая и горячая конфетка". 55-летняя Холли Берри восхитила сеть образом в мини-платье
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
  Финалист нацотбора Barleben рассказал об отношениях с певцом Laud, которого заменил после его дисквалификации
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Виталий Кличко сорвал овации появлением в фильме. Видео
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
Победительница американского конкурса красоты Чесли Крист до самоубийства писала о травле из-за возраста и телосложения – СМИ
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
"Мы получили второй шанс". 52-летняя Лопес впервые рассказала о возобновленных отношениях с Аффлеком
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
В Италии умерла кинозвезда Моника Витти
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
  "Сусідка". Гордон сыграл самого себя в украинской романтической комедии. Видео
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Люблю, потому что приятно". Семенович позировала в постели и ответила про секс при первой встрече
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Гриша, ты нежный". Никитюк снялась в обнимку с ведущим шоу "Холостячка"
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потапа забавляшка", "Глаз не оторвать". Каменских снялась в белых трусах, засветив живот (109754)
2
"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак снялась в откровенном бикини (81376)
3
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (77576)
4
"У меня есть киска". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в откровенном декольте и с рукой между ног (70035)
5
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (59112)
6
"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева снялась в эротическом ролике (48172)
7
74-летняя Васильева о Путине: У меня к нему есть доверие. Я бы уже давно куда-нибудь зафигачила снаряд (42823)
8
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (37614)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS