"Это прецедент". Суд приговорил к условному сроку 20-летнего жителя Днепра, повалившего ханукию

29 ноября около 6.00 на Европейской площади Днепра группа неизвестных повалила ханукию. Инцидент попал на камеры наблюдения, видео обнародовал "Информатор". Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В производстве фигурировали двое – 17-летний и 20-летний жители города.

Суд, как говорит Романов, назначил наказание старшему. Однако не по статье о хулиганстве, а по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины, так как квалификацию изменили.

По словам представителя еврейской общины, 20-летний житель Днепра в суде признал вину и извинился.

"Это наказание, предусмотренное ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Мы довольны решением суда. Это уже прецедент. Речь идет далеко не о хулиганстве, потому что в Украине нет людей, которые, достигнув 20-летнего возраста, не понимают символику той или иной конфессии, это изучают в школе. Молодой человек полностью признал свою вину, еще раз извинился перед еврейской общиной и согласился с приговором", – сказал Романов.