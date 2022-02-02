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"Это прецедент". Суд приговорил к условному сроку 20-летнего жителя Днепра, повалившего ханукию

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Ханукию в Днепре повредили прошлой осенью
Ханукию в Днепре повредили прошлой осенью
Фото: dp.informator.ua

Суд в Днепре признал виновным и приговорил к условному сроку 20-летнего жителя города, который повредил ханукию, установленную в центре Днепра. Об этом "Радіо Свобода" сообщил 2 февраля представитель еврейской общины Днепра, директор объединения еврейских общин Днепропетровского региона Игорь Романов.

29 ноября около 6.00 на Европейской площади Днепра группа неизвестных повалила ханукию. Инцидент попал на камеры наблюдения, видео обнародовал "Информатор". Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В производстве фигурировали двое – 17-летний и 20-летний жители города. 

Суд, как говорит Романов, назначил наказание старшему. Однако не по статье о хулиганстве, а по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины, так как квалификацию изменили. 

По словам представителя еврейской общины, 20-летний житель Днепра в суде признал вину и извинился. 

"Это наказание, предусмотренное ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Мы довольны решением суда. Это уже прецедент. Речь идет далеко не о хулиганстве, потому что в Украине нет людей, которые, достигнув 20-летнего возраста, не понимают символику той или иной конфессии, это изучают в школе. Молодой человек полностью признал свою вину, еще раз извинился перед еврейской общиной и согласился с приговором", – сказал Романов.

Контекст:

Ханука – один из главных праздников в иудаизме. В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноября до вечера 6 декабря. Праздник был установлен во II веке до н.э. в память об освобождении Иерусалимского храма и очищении его от идолов после изгнания греко-сирийских войск. На протяжении восьми дней праздника принято зажигать свечи в ханукии. В первый день зажигается одна свеча, во второй – две и так далее до восьми.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: религия, Днепр, хулиганство, Ханука, уголовное производство, камеры наблюдения, Нацполиция, суд
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