Полиция установила личность пятерых мужчин, поваливших ханукию в центре Днепра

"Участники происшествия свалили ханукальный светильник и скрылись. Событие произошло 29 ноября около 5.55 в Шевченковском районе Днепра. Полицейские установили пятерых граждан в возрасте от 17 до 20 лет и доставили их в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств", – отметили в релизе.

В полиции дадут правовую квалификацию действиям каждого из участников инцидента.

29 ноября Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Ханука – один из главных праздников в иудаизме. В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноября до вечера 6 декабря.

Праздник был установлен во II веке до н.э. в память об освобождении Иерусалимского храма и очищении его от идолов после изгнания греко-сирийских войск.

На протяжении восьми дней праздника принято зажигать свечи в ханукии. В первый день зажигается одна свеча, во второй – две и так далее до восьми.