В центре Днепра повалили ханукальный светильник. Полиция открыла уголовное производство

Вандалы свалили ханукальный светильник и убежали. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают людей, причастных к инциденту.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал "Днепр оперативный". На кадрах видно, что к светильнику подошли пять человек. Они раскачали ханукию и уронили ее.

Контекст:

Ханука – один из главных праздников в иудаизме. В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноября до вечера 6 декабря.

Праздник был установлен во II веке до н.э. в память об освобождении Иерусалимского храма и очищении его от идолов после изгнания греко-сирийских войск.

На протяжении восьми дней праздника принято зажигать свечи в ханукии (меноре). В первый день зажигается одна свеча, во второй – две и так далее до восьми.