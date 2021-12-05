В Ужгороде вандалы сбросили в реку восьмиметровую менору, установленную в честь Хануки

Ханука – один из главных праздников в иудаизме Фото: depositphotos.com

Информация об инциденте в полицию поступила около 15.00.

"Представители еврейской общины позвонили в полицию. На месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей", - рассказала пресс-секретарь полиции Анна Дан.

Помощник главного раввина Закарпатья рассказал журналистам, что о вандализме узнали от представителей коммунальных служб.

"Вчера вечером она еще была на месте. Сейчас установили временную менору для зажигания последней свечи", – отметил помощник раввина.

По словам главного раввина Ужгорода и Закарпатья Вильгельма Менахем-Менделя, несколько лет назад менору у филармонии также перевернули.

"Люди зажгут последнюю восьмую свечу на временной меноре, которая простоит здесь до завтра. Поврежденную пояинят и используют в следующем году", – уточнил Менахем-Мендель.