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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ужгороде вандалы сбросили в реку восьмиметровую менору, установленную в честь Хануки

Ханука один из главных праздников в иудаизме
Ханука – один из главных праздников в иудаизме
Фото: depositphotos.com

5 декабря в Ужгороде восьмиметровую менору, установленную в честь Хануки у здания областной филармонии, нашли поваленной в реку. Об этом Общественному сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Информация об инциденте в полицию поступила около 15.00.

"Представители еврейской общины позвонили в полицию. На месте происшествия работают правоохранители. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей", - рассказала пресс-секретарь полиции Анна Дан.

Помощник главного раввина Закарпатья рассказал журналистам, что о вандализме узнали от представителей коммунальных служб.

"Вчера вечером она еще была на месте. Сейчас установили временную менору для зажигания последней свечи", – отметил помощник раввина.

По словам главного раввина Ужгорода и Закарпатья Вильгельма Менахем-Менделя, несколько лет назад менору у филармонии также перевернули.

"Люди зажгут последнюю восьмую свечу на временной меноре, которая простоит здесь до завтра. Поврежденную пояинят и используют в следующем году", – уточнил  Менахем-Мендель.

Контекст:

Ханука – один из главных праздников в иудаизме. В 2021 году Хануку отмечают с 28 ноября до вечера 6 декабря.

Праздник был установлен во II веке до н.э. в память об освобождении Иерусалимского храма и очищении его от идолов после изгнания греко-сирийских войск.

На протяжении восьми дней праздника принято зажигать свечи в ханукии. В первый день зажигается одна свеча, во второй – две и так далее до восьми.

Теги: Ужгород, полиция, праздники, вандализм, Ханука, правоохранители, Нацполиция, свечи, происшествие
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