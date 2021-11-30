Зажжение второй ханукальной свечи у Стены плача в Иерусалиме посвятили Украине

Во время торжественной вечерней церемонии зажжения ханукальной свечи на площади перед Стеной плача раввин вознес молитву за процветание и благополучие Украины и за благословение двусторонних отношений дружбы и взаимной поддержки между Украиной и Государством Израиль.

Почетное право зажечь свечу было предоставлено министру обороны Украины Алексею Резникову, который сейчас находится с визитом в Израиле. На церемонии также присутствовали министр религии Израиля Матан Кахана и посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

В ходе визита Резников встретился со спикером Кнессета Микки Леви и председателем Совета национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а также вместе с министром строительства и жилищной политики Зеевом Элькиным провел заседание украино-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.