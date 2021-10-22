Премьер Израиля поблагодарил Зеленского за принятие в Украине закона о противодействии антисемитизму

Зеленский "отметил символичность" государственного визита в Украину президента Израиля Ицхака Герцога в октябре 2021 года, в рамках которого они приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
В пресс-службе отметили, что Беннет поблагодарил Зеленского за принятие закона о противодействии антисемитизму в Украине.
"Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украинского-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Глава Украинского государства поблагодарил Нафтали Беннета за последовательную поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН", – говорится в сообщении.
Закон о противодействии антисемитизму в Украине Рада приняла во втором чтении и в целом 22 сентября. Документ определяет понятие антисемитизма и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме. Зеленский подписал документ 7 октября.
Глава Украинского государства 1 сентября этого года во время выступления в Музее Холокоста в Вашингтоне сказал, что сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства не играют никакой роли в Украине. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое было опубликовано 31 мая, Зеленский заявил, что он сам является ответом на вопрос об антисемитизме в Украине. По его словам, это явление в стране сейчас "на самом низком уровне".