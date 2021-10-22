Премьер Израиля поблагодарил Зеленского за принятие в Украине закона о противодействии антисемитизму

Зеленский "отметил символичность" государственного визита в Украину президента Израиля Ицхака Герцога в октябре 2021 года, в рамках которого они приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В пресс-службе отметили, что Беннет поблагодарил Зеленского за принятие закона о противодействии антисемитизму в Украине.

"Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украинского-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Глава Украинского государства поблагодарил Нафтали Беннета за последовательную поддержку Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках ООН", – говорится в сообщении.