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"Один из самых мощных способов преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит". Блинкен выступил на церемонии памяти в Бабьем Яру

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Блинкен заявил, что его отчим пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей
Блинкен заявил, что его отчим пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на церемонии, посвященной 80-летию трагедии Бабьего Яра, которая проводилась 6 октября в Бабьем Яру при участии президентов Украины, Израиля и Германии. Издание "ГОРДОН" приводит полный текст выступления.

2 октября 1941 года один из мобильных мультимедийных эскадронов смерти – айнзацгруппа – подала такой отчет: "Зондеркоманда 4а" в сотрудничестве с членами группы и двумя бойцами полицейского полка "Юг" 29 и 30 сентября 1941 года расстреляли 33 771 еврея в Киеве".

Краткое клиническое сведение, содержащее бесчисленное количество человеческих страданий.

Жертв в Бабьем Яру силой заставили спуститься в яму, где им приказали лечь ровными рядами сверху на тех, кого уже казнили. Тогда, по словам очевидца, "подходил стрелок и стрелял каждому еврею в шею... непрерывно, не различая ни мужчин, ни женщин, ни детей". Ряд в ряд на протяжении двух дней.

Убийцы работали посменно. Некоторые из них отдыхали у костра рядом, чтобы пообщаться между собой и выпить кофе.

Не все, кого расстреливали, погибали сразу. Некоторые задыхались под весом тел. Впоследствии выжившие рассказывали, что земля вокруг оврага двигалась и стонала в течение нескольких дней после массовых расстрелов – будто бунтовала против того, что ей приходилось принимать.

Отмечая 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, мы помним, что и жертвы, и преступники были людьми.

Каждый из евреев, убитых в те первые два дня, был мужчиной или женщиной, мальчиком или девочкой – каждый со своей полной, особой жизнью, с привязанностями и надеждами.

И каждый из десятков тех, кто нажимал на курок, также был личностью, сделавшей свой выбор.

Мы также помним, что на протяжении большей части последних восьми десятилетий мир не помнил, что произошло в Бабьем Яру. Так было сделано намеренно.

В 1943 году несколько тех самых мужчин из немецкой "Зондеркоманды 4a" вернулись в Бабий Яр, чтобы попытаться уничтожить доказательства массового убийства. Они заставили заключенных из концлагерей выкопать останки жертв и сложить их в огромные погребные костры, облили бензином и сожгли. Затем нацисты казнили этих заключенных также.

Но не только нацисты пытались скрыть то, что произошло. В течение десятилетий советская история обходила упоминания о том, что 33 771 жертва тех первых двух дней – и еще десятки тысяч – были евреями. И что они были убиты потому, что были евреями.

Через 30 лет после этого массового убийства, в 1971 году, моего отчима, Сэмюэля Пизаро, попросили присоединиться к небольшой делегации американцев для участия в ряде неофициальных дискуссий с представителями Советского Союза. Члены делегаций с обеих сторон были представителями разных сфер жизни – искусства, политики, бизнеса – с целью способствовать откровенному диалогу по сложным вопросам.

Конференция проходила в Киеве, и с самого начала выступления советской делегации были неприязненными и имели избыток антисемитизма.

Мой отчим – еврей, родившийся в Польше, – потерял почти всех, кого он любил, во время Холокоста, и пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей. Когда члены советской делегации употребляли такие термины, как "еврейские нацисты Нью-Йорка" и, проводя экскурсию по Киеву, рассказывали о страданиях и героизме населения города во время войны, ни разу не упомянув евреев, мой отчим говорил: "Татуированные цифры на моей руке начинали чесаться".

Так что мой отчим попросил обратиться к советской делегации. Выступая экспромтом, он говорил об опасности антисемитизма, о тяжелых усилиях, которые нужно приложить обществу, чтобы искоренить этническую и расовую ненависть, и об опасности сокрытия ужасных частей нашей истории. Он завершил свое выступление предложением: "Вчера вы дали нам возможность увидеть мемориалы, сооруженные в память о вашей Великой Отечественной войне против нацистов... Сегодня стоило бы посетить Бабий Яр".

Советская делегация не отреагировала на тот момент. Но когда заседание закончилось, американская делегация решила посетить Бабий Яр в тот же день. Их привезли автобусом к опушке и повели через поляну, где, как позже писал мой отчим, "ничто не напоминало о печальной братской могиле под недавно посаженными березами". Потом приехал другой автобус. Прибыла советская делегация и тихонько присоединилась к посещению. Мой отчим рассказывал, что после того визита тон диалога значительно смягчился.

50 лет спустя я много размышлял над тем, почему мой отчим призвал делегации посетить Бабий Яр. И я считаю, что это потому, что он знал: один из самых мощных способов преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит, ее последствия для людей. Он заставил тех делегатов увидеть, что он так же легко мог стать одним из тех людей, которые похоронены в этом овраге. Или одним из 6 миллионов.

Он знал, что если мы не помним или когда мы намеренно вычеркиваем части нашей истории, мы еще больше дегуманизируем жертв. И лишаем себя и будущие поколения уроков, которые мы должны усвоить и поступать соответствующе.

И он знал, какова сила изменения мнения даже одного члена той советской делегации, потому что единственное, что когда-нибудь встает между нами и зверствами, – это наши собратья – люди. Ведь так же, как люди обладают способностью становиться преступниками, они обладают способностью становиться и праведниками.

Поэтому в эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яру, снова обязуемся позаботиться, чтобы их полная история рассказывалась, и обещаем действовать ежедневно, чтобы история не повторялась.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Германия, Украина, Израиль, убийство, антисемитизм, жертвы, евреи, Энтони Блинкен, нацисты, мемориал, Бабий Яр, трагедия, церемония
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