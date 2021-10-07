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Зеленский подписал закон об антисемитизме

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За нарушение закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность
За нарушение закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность
Фото: depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". Об этом сообщает Офис президента.

"Целью документа является создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращения его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации. Имплементация данного закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе", – говорится в сообщении.

Документ, в частности, дает определение термину "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.

За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу в результате антисемитизма.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Контекст:

Закон о противодействии антисемитизму в Украине Рада приняла во втором чтении и в целом 22 сентября. Документ определяет понятие антисемитизма и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября этого года во время выступления в Музее Холокоста в Вашингтоне сказал, что сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства не играют никакой роли в Украине.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано 31 мая, Зеленский заявил, что он сам является ответом на вопрос об антисемитизме в Украине. По его словам, это явление в стране сейчас "на самом низком уровне".

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого века в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

Теги: антисемитизм, ксенофобия, дискриминация, законодательство, Владимир Зеленский, евреи, закон
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