Зеленский подписал закон об антисемитизме

"Целью документа является создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращения его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации. Имплементация данного закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе", – говорится в сообщении.

Документ, в частности, дает определение термину "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений. Также в законе содержится норма о запрете антисемитизма и его проявлений.

За нарушение требований этого закона предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу в результате антисемитизма.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.