Минобразования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки – Шкарлет

Решать ситуацию с выборами в Могилянке будет рабочая группа во главе с почетным президентом НаУКМА Фото: depositphotos.com

В сообщении уточняется, что решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра образования и науки Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей НаУКМА.

Шкарлет сообщил в Telegram, что процесс и результаты последнего тура выборов президента вуза "будут в дальнейшем проработаны рабочей группой" во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

"Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру", – подчеркнул министр.

По его словам, предложенные рабочей группой варианты решения ситуации от имени сообщества Могилянки будут считаться выходящими из полномочий и университетской автономии заведения, и будут реализованы.

"Уверен, что преподаватели вместе со студентами продемонстрируют сплоченность, не допустят кризис образовательного процесса и других рисков для дальнейшего развития одного из ведущих вузов Украины", – заявил Шкарлет.