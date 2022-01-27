Квита избрали президентом "Могилянки", во время выборов неизвестные похитили ящик с бюллетенями

"На избирательный участок только что было совершено нападение и открыто похищен один из ящиков для голосования. Работает полиция", – написал он.

По словам Квита, очевидцы рассказали, что нападение совершила группа из 8-10 мужчин в масках. Он добавил, что, несмотря на инцидент, голосование продолжилось.



В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что около 14.00 в зал для голосования вошли пять человек, которые сначала облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения. Впоследствии полицейские обнаружили урну невредимой на одной из соседних улиц.

"Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Правоохранители устанавливают нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении полиции.

В итоге Квит все равно победил, сообщает в Facebook Асоциация выпускников Киево-Могилянской академии.

Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу Александру Гуменную – 191 (42,92%).

Квит поблагодарил всем "могилянцев" и друзей Киево-Могилянской академии за участие и поддержку, записав после завершения голосования видеообращение.