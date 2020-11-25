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Киево-Могилянская академия примет на обучение отчисленных за участие в протестах белорусских студентов

Киево-Могилянская академия пригласила на учебу студентов из Беларуси, которых отчислили из вузов по политическим мотивам.

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Пресс-служба академии: Свобода основополагающая ценность Могилянки и могилянцев
Пресс-служба академии: Свобода – основополагающая ценность Могилянки и могилянцев
Фото: dou.ua

Киево-Могилянская академия объявила, что готова принять на обучение белорусских студентов, исключенных из вузов по политическим мотивам. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба учебного заведения.

"Для тех студентов из Республики Беларусь, которые из-за политических преследований не могут продолжать обучение в своей стране, Национальный университет "Киево-Могилянская академия" предлагает возможности для обучения на бакалаврских и магистерских программах", – говорится в сообщении.

Так, белорусским студентам предлагают поступать на первый курс бакалаврских и магистерских программ НаУКМА, или в течение 2020/2021 учебного года (во время зимних и летних каникул) восстановиться для дальнейшего обучения на бакалаврских и магистерских программах НаУКМА (преимущественно со второго года обучения).

"Свобода – основополагающая ценность Могилянки и могилянцев. Мы всегда поддерживали и в дальнейшем будем поддерживать тех, кто разделяет это", – отметили в вузе. 

Масштабные студенческие митинги начались в Беларуси 1 сентября. Помимо традиционных шествий, студенты также устраивали сидячие протесты на ступеньках своих университетов в знак солидарности с учащимися, которых задержали силовики. Александр Лукашенко уже сменил ректоров нескольких университетов, студенты которых выходили на акции протеста. 

Выходящих на протесты белорусских студентов следует отчислить из учебных заведений. Затем их нужно отправить в армию или на улицу, заявил Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. Позднее ЕС согласовал работу над третьим пакетом санкций против Беларуси.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Киево-Могилянская академия, студенты, акции протеста, протесты в Беларуси
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