"Ноль промилле". В Минске медики и журналисты устроили акцию протеста в поддержку задержанных коллег

После задержания в Минске врача и журналиста, которые сообщили, что погибший в результате насилия силовиков минчанин Роман Бондаренко был трезв, коллеги задержанных устроили акцию протеста.

Врачи и журналисты выстроились вдоль стен лицом к стене с поднятыми руками и листами бумаги с надписью "0‰" Фото: #МотолькоПомоги / Telegram

В белорусской столице врачи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи 24 ноября провели акцию солидарности с врачом, задержанным по делу о разглашении врачебной тайны. Об этом сообщает издание Reform.by.

Речь идет о враче Артеме Сорокине, который рассказал порталу TUT.BY о результатах медицинского освидетельствования погибшего белоруса Романа Бондаренко. В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.

Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разглашение врачебной тайны). В Генпрокуратуре добавили, что подозреваемые (врач и журналист) задержаны.

Врачи больницы выстроились вдоль стен лицом к стене с поднятыми руками и листами бумаги с текстом "0‰".

Присоединились к перформансу врачей и сотрудники издания TUT.BY – журналист редакции Катерина Борисевич также пятые сутки находится в СИЗО КГБ по этом делу.

Бондаренко умер 12 ноября. Перед этим его избили в ходе конфликта неизвестных в масках с местными жителями из-за бело-красно-белых ленточек. Бондаренко проводили в последний путь 20 ноября возле церкви Воскресения Христова в Минске. Церемонию посетило около 5 тыс. человек.

В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам врача, в его организме было ноль промилле алкоголя. Позднее Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против этого врача из-за разглашения врачебной тайны.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Страны Евросоюза 6 ноября ввели санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.