ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Непризнание результатов выборов ректора "Могилянки". Студенты объявили забастовку и собираются идти под Кабмин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Студенты "Могилянки" считают, что Минобразования превысило полномочия, не признав результаты выборов президента академии
Студенты "Могилянки" считают, что Минобразования превысило полномочия, не признав результаты выборов президента академии
Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія" / Facebook

Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку из-за непризнания со стороны Министерства образования и науки Украины результатов выборов президента учебного заведения. Об этом сказано в совместном заявлении органов студенческого самоуправления, обнародованном на сайте "Могилянки".

"Министерство образования и науки Украины превысило свои полномочия и не признало результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод", – говорится в заявлении.

В Facebook анонсирована акция протеста под Кабинетом Министров под лозунгом "Министр временный, "Могилянка" вечная". Мероприятие запланировано на 9.00 4 февраля. 

К правительству предъявляются три требования: отставка министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, подписание контракта с избранным президентом академии и обеспечение автономии украинских университетов.

Контекст:

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей

27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.

На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу, и.о. президента академии Александру Гуменную – 191 (42,92%).

Министерство образования не признало выборы, так как они прошлои с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

2 февраля Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента. Экспертно-кадровая комиссия установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета.

Теги: забастовка, Министерство образования, Сергей Квит, Киево-Могилянская академия, студенты, голосование, Минобразования, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой
  "Какие они аппетитные, уже хочу", "Запахло пирожками". Кулинарный блогер показала, как дома приготовить слоеные рулетики с начинкой
Тина Кароль стала одним из членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
Тина Кароль стала одним из членов жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса
"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"
"Естественная красота". 55-летняя Хайек опубликовала архивные снимки с хештегом "50 оттенков серого"
"Глаза ее убивают, сносит крышу". Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни
"Глаза ее убивают, сносит крышу". Дорофеева станцевала перед камерой под фрагмент своей новой песни
"Мой идеал", "Так горячо". Экс-супруга Татума Дуан позировала в платье с открытой спиной
"Мой идеал", "Так горячо". Экс-супруга Татума Дуан позировала в платье с открытой спиной
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере (153473)
2
"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач (88503)
3
"Пошла жара", "Совсем шизанулась". Волочкова после расставания с разыскиваемым за терроризм Кузнецовым снялась в прозрачном белье (46794)
4
"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь (37940)
5
"Выглядит на 30". 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах (35635)
6
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (32915)
7
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (32813)
8
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (27980)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS