Непризнание результатов выборов ректора "Могилянки". Студенты объявили забастовку и собираются идти под Кабмин

"Министерство образования и науки Украины превысило свои полномочия и не признало результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод", – говорится в заявлении.

В Facebook анонсирована акция протеста под Кабинетом Министров под лозунгом "Министр временный, "Могилянка" вечная". Мероприятие запланировано на 9.00 4 февраля.

К правительству предъявляются три требования: отставка министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, подписание контракта с избранным президентом академии и обеспечение автономии украинских университетов.