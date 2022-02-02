Минобразования назначило новые выборы президента Киево-Могилянской академии. Стефанчук потребовал от Шкарлета объяснений

Стефанчук, который преподавал в академии, потребовал объяснений от Шкарлета в связи с происходящим вокруг конкурса Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія" / Facebook

Такое решение приняла экспертно-кадровая комиссия министерства. Комиссия на своем заседании установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета, говорится в релизе.

Документы кандидатов будут принимать в течение двух месяцев. Согласно приказу главы Минобразования Сергея Шкарлета, перевыборы президента Могилянки назначены на 27 апреля 2022 года.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook заявил, что обратился к Шкарлету из-за происходящего в вузе.

"Я как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя. Сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН относительно отказа признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов", – написал Стефанчук.

Он сообщил, что также обратился к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой взять под контроль "обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении урн для голосования".