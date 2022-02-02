Минобразования назначило новые выборы президента Киево-Могилянской академии. Стефанчук потребовал от Шкарлета объяснений

Такое решение приняла экспертно-кадровая комиссия министерства. Комиссия на своем заседании установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета, говорится в релизе.
Документы кандидатов будут принимать в течение двух месяцев. Согласно приказу главы Минобразования Сергея Шкарлета, перевыборы президента Могилянки назначены на 27 апреля 2022 года.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook заявил, что обратился к Шкарлету из-за происходящего в вузе.
"Я как бывший профессор Могилянки, как ученый, как человек искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя. Сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН относительно отказа признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов", – написал Стефанчук.
Он сообщил, что также обратился к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой взять под контроль "обеспечение беспристрастного и оперативного расследования дела о похищении урн для голосования".
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей.
27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.
В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.
На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу Гуменную – 191 (42,92%).
Министерство образования не признало выборы, так как они прошлои с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.