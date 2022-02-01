Зарплаты украинских министров: кто сколько заработал в 2021 году. Инфографика

Журналисты собрали информацию о 20 действующих министрах и одном исполняющем обязанности. В инфографике указаны суммы, включающие надбавки, премии и отпускные, но до уплаты налогов.

По данным "24 канала", самый высокооплачиваемый украинский министр – Кулеба, он единственный, кто заработал за год (без учета налогов) более 1 млн грн. В эту сумму входят надбавка за доступ к государственной тайне, надбавка как госэксперта по вопросам государственной тайны, командировочные.

Министром-лидером по количеству полученных отпускных стал глава Минспорта Вадим Гутцайт.

Меньше всего среди министров, проработавших полный год, получил глава Минцифры Михаил Федоров. Он не просил помощи на оздоровление и не брал отпускных. Надбавки и премии не начислялись и главе Минагрополитики Роману Лещенко.

Без премий, отпускных и пособий прожил 2021 год и премьер-министр Денис Шмыгаль, хотя 11 месяцев из 12-ти ездил в командировки.

Информации об экс-главе МВД Арсене Авакове и других уже уволенных министрах журналисты не представили. Кроме того, "24 каналу" не удалось получить ответ из Минздрава о зарплате Виктора Ляшко и Министерства развития общин и территорий об Алексее Чернышеве.

Министры, проработавшие полный год, получили:

Дмитрий Кулеба (МИД) 1 066 688 грн;

Сергей Шкарлет (МОН) 902 392 грн;

Марина Лазебная (Минсоцполитик) 899 763 грн;

Вадим Гутцайт (Минспорта) 869 134 грн;

Сергей Марченко (Минфин) 843 902 грн;

Денис Малюська (Минюст) 840 010 грн;

Юлия Лапутина (Минветеранов) 752 376 грн;

Ольга Стефанишина (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции) 751 719 грн;

751 719 грн; Олег Немчинов (министр Кабинета Министров) 743 812 грн;

743 812 грн; Денис Шмыгаль (премьер-министр) 697 857 грн;

697 857 грн; Александр Ткаченко (МКиП) 677 442 грн;

Михаил Федоров (Минцифры) 640 130 грн.

Инфографика: 24tv.ua



Министры, назначенные в 2021 году, получили:

Герман Галущенко (Минэнерго, назначен в апреле) 484 597 грн;

Александр Кубраков (Мининфраструктуры, назначен в мае) 494 902 грн;

494 902 грн; Роман Лещенко (Минагрополитики, назначен в мае) 470 436 грн;

Денис Монастырский (МВД, назначен в июле) 371 775 грн;

Алексей Резников (Минобороны, назначен в ноябре) 179 818 грн;

Руслан Стрелец (и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, назначен в ноябре) 148 333 грн;

148 333 грн; Юлия Свириденко (Минэкономики, назначена в ноябре ) 125 350 грн;

125 350 грн; Ирина Верещук (Минреинтеграции, назначена в ноябре ) 125 186 грн ;

) ; Павел Рябикин (Минстратегпром, назначен в ноябре ) 105 208 грн.

Фото: 24tv.ua



"Официальные цифры зарплат министров, честно признаться, не шокируют. Это зарплата среднего айтишника или менеджера. Инстаблогерки же, имея $20 тыс. в месяц , за год зарабатывают больше, чем весь Кабмин вместе взятый", – подытожили на "24 канале". Но в то же время отметили, что средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2021 составила 14 282 грн.