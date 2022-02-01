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Зарплаты украинских министров: кто сколько заработал в 2021 году. Инфографика

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Журналисты собрали информацию о 20 действующих министрах и одном и.о.
Журналисты собрали информацию о 20 действующих министрах и одном и.о.
Фото: kmu.gov.ua

Тройку самых оплачиваемых украинских министров в 2021 году составили глава МИД Дмитрий Кулеба, глава МОН Сергей Шкарлет и глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Инфографику о зарплатах членов Кабмина Украины в 2021 году, составленную на основании ответов министерств на запросы, опубликовал 1 февраля "24 канал".

Журналисты собрали информацию о 20 действующих министрах и одном исполняющем обязанности. В инфографике указаны суммы, включающие надбавки, премии и отпускные, но до уплаты налогов.

По данным "24 канала", самый высокооплачиваемый украинский министр – Кулеба, он единственный, кто заработал за год (без учета налогов) более 1 млн грн. В эту сумму входят надбавка за доступ к государственной тайне, надбавка как госэксперта по вопросам государственной тайны, командировочные. 

Министром-лидером по количеству полученных отпускных стал глава Минспорта Вадим Гутцайт. 

Меньше всего среди министров, проработавших полный год, получил глава Минцифры Михаил Федоров. Он не просил помощи на оздоровление и не брал отпускных. Надбавки и премии не начислялись и главе Минагрополитики Роману Лещенко.

Без премий, отпускных и пособий прожил 2021 год и премьер-министр Денис Шмыгаль, хотя 11 месяцев из 12-ти ездил в командировки. 

Информации об экс-главе МВД Арсене Авакове и других уже уволенных министрах журналисты не представили. Кроме того, "24 каналу" не удалось получить ответ из Минздрава о зарплате Виктора Ляшко и Министерства развития общин и территорий об Алексее Чернышеве.

Министры, проработавшие полный год, получили: 

  • Дмитрий Кулеба (МИД)  1 066 688 грн;
  • Сергей Шкарлет (МОН) 902 392 грн;
  • Марина Лазебная (Минсоцполитик) 899 763 грн;
  • Вадим Гутцайт (Минспорта) 869 134 грн;
  • Сергей Марченко (Минфин) 843 902 грн;
  • Денис Малюська (Минюст) 840 010 грн;
  • Юлия Лапутина (Минветеранов) 752 376 грн;
  • Ольга Стефанишина (вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции) 751 719 грн;
  • Олег Немчинов (министр Кабинета Министров) 743 812 грн;
  • Денис Шмыгаль (премьер-министр) 697 857 грн;
  • Александр Ткаченко (МКиП)  677 442 грн;
  • Михаил Федоров (Минцифры) 640 130 грн.
Инфографика: 24tv.ua
Инфографика: 24tv.ua

Министры, назначенные в 2021 году, получили:

  • Герман Галущенко (Минэнерго, назначен в апреле) 484 597 грн;
  • Александр Кубраков  (Мининфраструктуры, назначен в мае) 494 902 грн;
  • Роман Лещенко (Минагрополитики, назначен в мае) 470 436 грн;
  • Денис Монастырский (МВД, назначен в июле) 371 775 грн;
  • Алексей Резников (Минобороны, назначен в ноябре) 179 818 грн;
  • Руслан Стрелец (и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, назначен в ноябре) 148 333 грн;
  • Юлия Свириденко (Минэкономики, назначена в ноябре125 350 грн;
  • Ирина Верещук (Минреинтеграции, назначена в ноябре) 125 186 грн;
  • Павел Рябикин (Минстратегпром, назначен в ноябре) 105 208 грн.
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua

"Официальные цифры зарплат министров, честно признаться, не шокируют. Это зарплата среднего айтишника или менеджера. Инстаблогерки же, имея $20 тыс. в месяц , за год зарабатывают больше, чем весь Кабмин вместе взятый", – подытожили на "24 канале". Но в то же время отметили, что средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2021 составила 14 282 грн.

Теги: Кабинет Министров, зарплата, правительство, премия, Алексей Резников, Александр Ткаченко, Ирина Верещук, Дмитрий Кулеба, деньги, вице-премьер, Денис Монастырский, Павел Рябикин, Сергей Марченко, премьер-министр, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Денис Малюська, Роман Лещенко, Александр Кубраков, Кабмин, Олег Немчинов, Вадим Гутцайт, Марина Лазебная, Юлия Лапутина, Ольга Стефанишина, Сергей Шкарлет, Юлия Свириденко, Герман Галущенко, Руслан Стрелец
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