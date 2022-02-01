Зарплаты украинских министров: кто сколько заработал в 2021 году. Инфографика

Журналисты собрали информацию о 20 действующих министрах и одном исполняющем обязанности. В инфографике указаны суммы, включающие надбавки, премии и отпускные, но до уплаты налогов.
По данным "24 канала", самый высокооплачиваемый украинский министр – Кулеба, он единственный, кто заработал за год (без учета налогов) более 1 млн грн. В эту сумму входят надбавка за доступ к государственной тайне, надбавка как госэксперта по вопросам государственной тайны, командировочные.
Министром-лидером по количеству полученных отпускных стал глава Минспорта Вадим Гутцайт.
Меньше всего среди министров, проработавших полный год, получил глава Минцифры Михаил Федоров. Он не просил помощи на оздоровление и не брал отпускных. Надбавки и премии не начислялись и главе Минагрополитики Роману Лещенко.
Без премий, отпускных и пособий прожил 2021 год и премьер-министр Денис Шмыгаль, хотя 11 месяцев из 12-ти ездил в командировки.
Информации об экс-главе МВД Арсене Авакове и других уже уволенных министрах журналисты не представили. Кроме того, "24 каналу" не удалось получить ответ из Минздрава о зарплате Виктора Ляшко и Министерства развития общин и территорий об Алексее Чернышеве.
Министры, проработавшие полный год, получили:
Министры, назначенные в 2021 году, получили:
"Официальные цифры зарплат министров, честно признаться, не шокируют. Это зарплата среднего айтишника или менеджера. Инстаблогерки же, имея $20 тыс. в месяц , за год зарабатывают больше, чем весь Кабмин вместе взятый", – подытожили на "24 канале". Но в то же время отметили, что средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в ноябре 2021 составила 14 282 грн.