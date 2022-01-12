"Понимаю, что цифра в 120 тыс. может раздражать кого-то". Глава Нацполиции Украины рассказал о своей зарплате

Журналист попросила уточнить, за что он в декабре 2021 года получил 124 тыс. грн.
"У меня зарплата 120 тыс. грн (124 тыс. с налогом на доходы физических лиц). Премий я не получаю. У меня рабочий день 16–18 часов. Понимаю, что эта цифра в 120 тыс. может раздражать кого-то. Я тоже был старшим лейтенантом, было время, когда не получал зарплаты по полгода", – заявил глава Нацполиции.
По его словам, такого нельзя допускать.
"Мы все должны работать над тем, чтобы повысить зарплату полицейским, а не забрать", – подчеркнул Клименко.
Он рассказал, что в 2021 году из Национальной полиции Украины уволился 13 321 сотрудник.
"Из ушедших в прошлом году полицейских – почти 9,5 тыс. Остальные – свободный наем, госслужащие", – уточнил Клименко.
По его информации, сотрудники полиции уходят в Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности, где "зарплата в разы больше".
В Национальной полиции в конце июня 2021 года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.
Глава МВД Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.
В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали "Українські новини".
Клименко заявил 5 января 2022 года, что зарплата правоохранителей "должна быть соразмерной рискам". Он сообщил, что правительство уже выделило полиции деньги для поэтапного повышения зарплат с января.
В Верховной Раде Украины 6 января зарегистрировали законопроект №6506-1, которым предлагается установить, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2022 году составит 24,8 тыс. грн.
Монастырский 11 января сообщил, что в феврале правоохранителям повысят заработную плату. По его словам, на зарплаты в Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.