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"Понимаю, что цифра в 120 тыс. может раздражать кого-то". Глава Нацполиции Украины рассказал о своей зарплате

Клименко: Я тоже был старшим лейтенантом, было время, когда не получал зарплаты по полгода
Клименко: Я тоже был старшим лейтенантом, было время, когда не получал зарплаты по полгода
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 12 января, рассказал, что не получает премии.

Журналист попросила уточнить, за что он в декабре 2021 года получил 124 тыс. грн.

"У меня зарплата 120 тыс. грн (124 тыс. с налогом на доходы физических лиц). Премий я не получаю. У меня рабочий день 16–18 часов. Понимаю, что эта цифра в 120 тыс. может раздражать кого-то. Я тоже был старшим лейтенантом, было время, когда не получал зарплаты по полгода", – заявил глава Нацполиции.

По его словам, такого нельзя допускать.

"Мы все должны работать над тем, чтобы повысить зарплату полицейским, а не забрать", – подчеркнул Клименко.

Он рассказал, что в 2021 году из Национальной полиции Украины уволился 13 321 сотрудник.

"Из ушедших в прошлом году полицейских – почти 9,5 тыс. Остальные – свободный наем, госслужащие", – уточнил Клименко.

По его информации, сотрудники полиции уходят в Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности, где "зарплата в разы больше".

Контекст:

В Национальной полиции в конце июня 2021 года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.

Глава МВД Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.

В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали "Українські новини".

Клименко заявил 5 января 2022 года, что зарплата правоохранителей "должна быть соразмерной рискам". Он сообщил, что правительство уже выделило полиции деньги для поэтапного повышения зарплат с января.

В Верховной Раде Украины 6 января зарегистрировали законопроект №6506-1, которым предлагается установить, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2022 году составит 24,8 тыс. грн.

Монастырский 11 января сообщил, что в феврале правоохранителям повысят заработную плату. По его словам, на зарплаты в Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Теги: Украина, зарплата, полиция, правоохранители, полицейский, Нацполиция
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