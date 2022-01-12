"Понимаю, что цифра в 120 тыс. может раздражать кого-то". Глава Нацполиции Украины рассказал о своей зарплате

Клименко: Я тоже был старшим лейтенантом, было время, когда не получал зарплаты по полгода Фото: Ігор Клименко / Facebook

Журналист попросила уточнить, за что он в декабре 2021 года получил 124 тыс. грн.

"У меня зарплата 120 тыс. грн (124 тыс. с налогом на доходы физических лиц). Премий я не получаю. У меня рабочий день 16–18 часов. Понимаю, что эта цифра в 120 тыс. может раздражать кого-то. Я тоже был старшим лейтенантом, было время, когда не получал зарплаты по полгода", – заявил глава Нацполиции.

По его словам, такого нельзя допускать.

"Мы все должны работать над тем, чтобы повысить зарплату полицейским, а не забрать", – подчеркнул Клименко.

Он рассказал, что в 2021 году из Национальной полиции Украины уволился 13 321 сотрудник.

"Из ушедших в прошлом году полицейских – почти 9,5 тыс. Остальные – свободный наем, госслужащие", – уточнил Клименко.

По его информации, сотрудники полиции уходят в Госбюро расследований и Бюро экономической безопасности, где "зарплата в разы больше".