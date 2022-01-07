В Раде зарегистрировали законопроект о повышении зарплаты полицейским

Размер оклада полицейских не менялся с 2015 года, отметили нардепы Фото: depositphotos.com

В авторах документа указаны 40 депутатов, из них 39 – от фракции "Слуга народа" и один из группы "Довіра".

Депутаты отмечают, что главная составляющая денежного довольствия полицейских – должностные оклады. Кроме того, сотрудник полиции могут получать премии и ежемесячные надбавки и доплаты за стаж службы, за специальное звание, за работу с гостайной, за научную степень и/или ученое звание.

Однако, указывают авторы законопроекта, размеры окладов были установлены еще в 2015 году и фактически неизменны с того времени. Например, должностной оклад оперуполномоченного, участкового офицера полиции или инспектора патрульной полиции не превышает 2,5 тыс. грн. Законом "О Национальной полиции" предусмотрено, что денежное довольствие полицейских индексируется в соответствии с законом, но фактической индексации не происходит.

"Принятие акта будет способствовать установлению справедливого и современного уровня денежного обеспечения полицейских, повышению престижа службы в полиции, обеспечит отбор в полицию квалифицированных кадров, будет стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности", – подчеркнули авторы документа.