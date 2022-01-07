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В Раде зарегистрировали законопроект о повышении зарплаты полицейским

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Размер оклада полицейских не менялся с 2015 года, отметили нардепы
Размер оклада полицейских не менялся с 2015 года, отметили нардепы
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде 6 января зарегистрировали законопроект №6506-1, которым предлагается установить, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2022 году составит 24,8 тыс. грн.

В авторах документа указаны 40 депутатов, из них 39 – от фракции "Слуга народа" и один из группы "Довіра".

Депутаты отмечают, что главная составляющая денежного довольствия полицейских – должностные оклады. Кроме того, сотрудник полиции могут получать премии и ежемесячные надбавки и доплаты за стаж службы, за специальное звание, за работу с гостайной, за научную степень и/или ученое звание.

Однако, указывают авторы законопроекта, размеры окладов были установлены еще в 2015 году и фактически неизменны с того времени. Например, должностной оклад оперуполномоченного, участкового офицера полиции или инспектора патрульной полиции не превышает 2,5 тыс. грн. Законом "О Национальной полиции" предусмотрено, что денежное довольствие полицейских индексируется в соответствии с законом, но фактической индексации не происходит.

"Принятие акта будет способствовать установлению справедливого и современного уровня денежного обеспечения полицейских, повышению престижа службы в полиции, обеспечит отбор в полицию квалифицированных кадров, будет стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности", – подчеркнули авторы документа. 

Контекст:

На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Киеве – 14,5 тыс. грн. 

В Национальной полиции в конце июня этого года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.

В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали "Українські новини".

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил 5 января, что зарплата правоохранителей "должна быть соразмерной рискам". Он сообщил, что правительство уже выделило полиции деньги для поэтапного повышения зарплат с января.

Теги: Верховная Рада, зарплата, полиция, народные депутаты, патрульная полиция, деньги, правоохранители, законопроект, выплаты, полицейский, Нацполиция, финансирование, Слуга народа
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