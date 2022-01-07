В Раде зарегистрировали законопроект о повышении зарплаты полицейским

В авторах документа указаны 40 депутатов, из них 39 – от фракции "Слуга народа" и один из группы "Довіра".
Депутаты отмечают, что главная составляющая денежного довольствия полицейских – должностные оклады. Кроме того, сотрудник полиции могут получать премии и ежемесячные надбавки и доплаты за стаж службы, за специальное звание, за работу с гостайной, за научную степень и/или ученое звание.
Однако, указывают авторы законопроекта, размеры окладов были установлены еще в 2015 году и фактически неизменны с того времени. Например, должностной оклад оперуполномоченного, участкового офицера полиции или инспектора патрульной полиции не превышает 2,5 тыс. грн. Законом "О Национальной полиции" предусмотрено, что денежное довольствие полицейских индексируется в соответствии с законом, но фактической индексации не происходит.
"Принятие акта будет способствовать установлению справедливого и современного уровня денежного обеспечения полицейских, повышению престижа службы в полиции, обеспечит отбор в полицию квалифицированных кадров, будет стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности", – подчеркнули авторы документа.
На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Киеве – 14,5 тыс. грн.
В Национальной полиции в конце июня этого года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.
В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали "Українські новини".
Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил 5 января, что зарплата правоохранителей "должна быть соразмерной рискам". Он сообщил, что правительство уже выделило полиции деньги для поэтапного повышения зарплат с января.