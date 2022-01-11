Монастырский анонсировал повышение зарплат правоохранителей с февраля 2022 года

Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты сотрудникам системы МВД Украины всех категорий на 10%, отметил Монастырский (на фото) Фото: mvs.gov.ua

"Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно… на 2022 год в законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн", – написал Монастырский.

По его словам, президент Владимир Зеленский также поручил правительству увеличить зарплаты сотрудникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

"Не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, сотрудников миграционной службы [ожидает повышение зарплаты], – уточнил Монастырский. – Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года… Это, по информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн".

Глава МВД также анонсировал восстановление права полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье с февраля 2022 года.