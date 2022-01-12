Глава Нацполиции Украины рассказал, сколько сотрудников уволилось из НПУ в 2021 году

Клименко рассказал, что из Нацполиции правоохранители уходят в ГБР и Бюро экономической безопасности, потому что там выше зарплаты Фото: mvs.gov.ua

По его словам, в 2019-м из полиции уволилось 13 300 человек, в 2020-м – 10 589.

"Из ушедших в прошлом году полицейских – почти 9,5 тыс. Остальные – свободный наем, госслужащие", – уточнил Клименко.

Он добавил, что в Киевской области самый большой некомплект кадров – около 22,5%.

"Киев практически исчерпал возможность комплектоваться за счет киевлян в таком количестве, как это было раньше. Но подобная проблема с кадрами есть и в других крупных городах. А учитывая количество увольнений в последние годы, мы не успеваем укомплектовывать штат. Мы же должны максимально качественно отобрать людей из приходящих. За такую зарплату не каждый будет работать. Например, в Одесской области с 2019 года уволилось 1074 полицейских, а пришел на службу 761. В Киевской области уволено 1214 полицейских, а на службу принят 661", – рассказал глава НПУ.

Сотрудники полиции уходят в Госбюро расследований и в Бюро экономической безопасности.

"И я не имею права держать их здесь. Они все равно пойдут, потому что там зарплата в разы больше", – подчеркнул Клименко.