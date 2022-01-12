ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Глава Нацполиции Украины рассказал, сколько сотрудников уволилось из НПУ в 2021 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клименко рассказал, что из Нацполиции правоохранители уходят в ГБР и Бюро экономической безопасности, потому что там выше зарплаты
Клименко рассказал, что из Нацполиции правоохранители уходят в ГБР и Бюро экономической безопасности, потому что там выше зарплаты
Фото: mvs.gov.ua

В 2021 году из Национальной полиции Украины уволился 13 321 сотрудник. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 12 января, рассказал глава НПУ Игорь Клименко.

По его словам, в 2019-м из полиции уволилось 13 300 человек, в 2020-м – 10 589.

"Из ушедших в прошлом году полицейских – почти 9,5 тыс. Остальные – свободный наем, госслужащие", – уточнил Клименко.

Он добавил, что в Киевской области самый большой некомплект кадров – около 22,5%.

"Киев практически исчерпал возможность комплектоваться за счет киевлян в таком количестве, как это было раньше. Но подобная проблема с кадрами есть и в других крупных городах. А учитывая количество увольнений в последние годы, мы не успеваем укомплектовывать штат. Мы же должны максимально качественно отобрать людей из приходящих. За такую зарплату не каждый будет работать. Например, в Одесской области с 2019 года уволилось 1074 полицейских, а пришел на службу 761. В Киевской области уволено 1214 полицейских, а на службу принят 661", – рассказал глава НПУ.

Сотрудники полиции уходят в Госбюро расследований и в Бюро экономической безопасности.

"И я не имею права держать их здесь. Они все равно пойдут, потому что там зарплата в разы больше", – подчеркнул Клименко.

Контекст:

На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Киеве – 14,5 тыс. грн.

В Национальной полиции в конце июня 2021 года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.

Глава МВД Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.

В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали "Українські новини".

Клименко заявил 5 января 2022 года, что зарплата правоохранителей "должна быть соразмерной рискам". Он сообщил, что правительство уже выделило полиции деньги для поэтапного повышения зарплат с января.

В Верховной Раде Украины 6 января зарегистрировали законопроект №6506-1, которым предлагается установить, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2022 году составит 24,8 тыс. грн.

Монастырский 11 января сообщил, что в феврале правоохранителям повысят заработную плату. По его словам, на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Теги: Киев, Украина, зарплата, полиция, деньги, правоохранители, полицейский, НПУ, Нацполиция, Игорь Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Это горячо". Экс-супруга Татума Дуан сделала растяжку и показала промежность крупным планом
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Для меня всегда маленькая". 47-летняя Мозговая показала 28-летнюю дочь
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Сфабриковали русские". Представитель Уэста опроверг информацию о встрече певца с Путиным в Москве
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
"Нравлюсь? Правда? Тоже считаю, что неплохо". Возлюбленная Виторгана похвасталась фигурой в секси-бикини
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
"Поймал русалку. Сама в руки шла". Горбунов показал свой "улов" на отдыхе в Таиланде
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Историческая драма о любви немки и украинца стала лауреатом Будапештского кинофестиваля
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Голая Астафьева сделала селфи в душе и выложила снимок в сети
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
Стало известно, как на самом деле сыновья Бритни Спирс относятся к ее жениху
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
  В Киеве состоится премьера музыкальной комедии "Ночь перед Рождеством" режиссера Бакирова
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
Младшая дочь Уиллиса и Мур отметила восемь лет трезвости и показала "голый" наряд, в котором подражала Кристине Агилере
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Наряд на грани", "Убил наповал". 67-летняя Успенская засветились в таком же откровенном комбинезоне, как у 43-летней Ани Лорак
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Начинается жара". Брежнева засветила голый живот в прохладном месте
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
"Верю, что смогу стать другой". alyona alyona рассказала, почему вынуждена расстаться со своим бойфрендом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (520486)
2
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (79490)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась голой (76598)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (48652)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (46457)
6
"Секси-бикини", "Мамасита". 55-летняя Хайек снялась в мокром купальнике (31902)
7
Седокова крупным планом засветила соски (31123)
8
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (29689)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS