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Зарплата Шмыгаля в 2021 году была почти вдвое больше, чем у Зеленского

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Шмыгаль получал от 41 до 58 тыс. грн в месяц
Шмыгаль получал от 41 до 58 тыс. грн в месяц
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль за 2021 год заработал почти 600 тыс. грн. Самая большая зарплата у него была в ноябре – почти 58 тыс. грн, сообщает "24 канал".

Ежемесячно Шмыгаль получал:

  • январь – 47 293,75 грн;
  • февраль – 44 299,15 грн;
  • март – 41 833,84 грн;
  • апрель – 45 179,19 грн;
  • май – 44 299,15 грн;
  • июнь – 44 361,28 грн;
  • июль – 45 323,09 грн;
  • август – 44 646, 82 грн;
  • сентябрь – 44 655,81 грн;
  • октябрь – 47 332,10 грн;
  • ноябрь – 57 157,83 грн;
  • декабрь – 55 393,64 грн.

Канал отмечает, что зарплату главы Кабмина формируют из должностного оклада, индексации дохода и заработной платы во время командировки. Налога Шмыгаль платит более 10 тыс. грн в месяц.

Контекст:

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году составила 28 тыс. грн ежемесячно. Премий и надбавок он не получал.

Также стали известны зарплаты лидеров фракций Верховной Рады. Больше всего заработала сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – почти 583 тыс. грн за год (с окладом в 22 700 грн).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, зарплата, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
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