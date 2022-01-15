Зарплата Шмыгаля в 2021 году была почти вдвое больше, чем у Зеленского

Ежемесячно Шмыгаль получал:
Канал отмечает, что зарплату главы Кабмина формируют из должностного оклада, индексации дохода и заработной платы во время командировки. Налога Шмыгаль платит более 10 тыс. грн в месяц.
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году составила 28 тыс. грн ежемесячно. Премий и надбавок он не получал.
Также стали известны зарплаты лидеров фракций Верховной Рады. Больше всего заработала сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – почти 583 тыс. грн за год (с окладом в 22 700 грн).