ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Меньше всего в декабре. Стало известно, сколько заработал глава НАБУ в 2021 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сытник возглавляет НАБУ с 2015 года
Сытник возглавляет НАБУ с 2015 года
Фото: Nab_ukr / Flickr

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в 2021 году заработал почти 3 млн грн. Об этом в НАБУ сообщили на запрос "24 канала".

За год Сытник заработал 2 948 394 грн и 98 копеек.

Глава НАБУ получил:

  • в январе – 203 959 грн;
  • в феврале – 215 290 грн;
  • в марте – 215 290 грн;
  • в апреле – 243 848 грн;
  • в мае – 282 010 грн;
  • в июне – 215 365 грн;
  • в июле – 436 666 грн;
  • в августе – 323 175 грн;
  • в сентябре – 215 934 грн;
  • в октябре – 215 441 грн;
  • в ноябре – 216 897 грн;
  • в декабре – 164 514 грн.
Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Сытник.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: зарплата, Артем Сытник, НАБУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Мама сказала, что пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
"Красавица и пчеловод". Танкович показал редкое фото с женой
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
  "Боже, такой красивый был", "Обидно смотреть. Как же так?" Поклонников шокировала внешность 44-летнего Красилова из "Не родись красивой"
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Сисечки", "Конфетка". Астафьева крупным планом показала голую грудь
"Тело огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Тело – огонь! Как и себе так накачаться?" Осадчая показала грудь, выпирающую из тесного лифа
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
"Это не то, что мы представляем". Стало известно, кто оплачивал пребывание 85-летнего Куравлева в доме престарелых
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
42-летний Момоа объявил о разводе с 54-летней Боне после 16 лет совместной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (532804)
2
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (101399)
3
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (64295)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (58283)
5
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (48525)
6
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (41188)
7
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (38638)
8
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (35663)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS