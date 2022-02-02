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МОН не признает выборы президента в Киево-Могилянской академии

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Министерство образования и науки не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии, потому что они прошли с нарушениями, и объявит повторный конкурс. Об этом в комментарии "Укринформу" 1 февраля сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Признать выборы, проходившие не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Ящик был разбит, вернули ли они тот же [ящик] или другой, многие вопросы можно задавать", – отметил он.

Шкарлет заявил, что как министр и как бывший ректор он точно не признает эти выборы.

"Более того, будет указ о проведении повторных выборов. Пусть выбирает коллектив, но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных урн, без залитых краской, без поврежденных урн, без субъективного мнения отдельных членов избирательной комиссии, что избирательный процесс действительно происходил в соответствии с методическими рекомендациями. Будет процесс выборов проведен, будет избран [президент вуза] коллективом легитимно, согласно процедуре, мы подпишем контракт с кем-либо", – сказал Шкарлет.

По словам министра, сообщение о нарушении процедуры выборов, кроме сообщения наблюдателя от МОН, было и от одного из кандидатов на выборах – и.о. президента академии Александры Гуменной.

В то же время администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что они ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

"Любые попытки дискредитировать результат выборов или другим способом поколебать институционную способность Могилянки получат сопротивление", – говорится в сообщении.

Контекст:

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей

27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.

На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу Гуменную – 191 (42,92%).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, образование, выборы, Министерство образования, Киево-Могилянская академия, Сергей Шкарлет
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