Минобразования отменит приказ о повторных выборах президента "Могилянки" – Шмыгаль

Кабмин не будет вмешиваться в избирательный процесс Киево-Могилянской академии, заявил Шмыгаль Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Глава Кабмина на совещании с представителями Киево-Могилянской академии, студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами заявил, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс Киево-Могилянской академии.

"МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента национального университета "Киево-Могилянская академия". Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза и избежать в будущем длительных судебных процессов", – написал Шмыгаль.

Подтвердил информацию народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

"Приказ Минобразования об объявлении нового конкурса на избрание президента Могилянки будет отозван. Могилянка сама будет определять свое будущее", – сообщил он в Telegram.