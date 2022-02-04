У Кабмина проходит акция студентов Могилянки. Они требуют назначить Квита президентом университета

Студенты требуют подписать контракт с экс-министром образования и главой Национального агентства по обеспечению качества образования Сергеем Квитом, который выиграл конкурс на замещение должности президента вуза, а также отставки министра образования Сергея Шкарлета и автономии украинских университетов.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Шкарлет = Табачник", "Война с Могилянкой – приговор министерству", "Министр временный – Могилянка вечная".

"Пока, по результату встречи представителей Кабмина и Верховной рады Украины с представителями КМА ни один из трех ключевых пунктов, к сожалению, не был выполнен", – сказали организаторы акции.

Квит, который присутствовал на акции, сказал, что конкурс на замещение должности президента объявляли пять раз.

"Была попытка срыва выборов, она не удалась. Мы юридически это доказали. У нас профессионально работала избирательная комиссия и известные юристы. Они сделали юридическую позицию, что выборы состоялись, протокол был подписан не только членами комиссии, но и конкурентами. Наша община заявила, что единогласно поддерживает результаты этих выборов, и мы не хотим, чтобы у нас их украли, потому что это может снова продлиться неопределенное время. Университет живет без президента два года, и это проблема", – подчеркнул Квит.

Видео с акции в Facebook опубликовал сайт "Новости Киева – 44.ua".