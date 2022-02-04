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ПОЛИТИКА

У Кабмина проходит акция студентов Могилянки. Они требуют назначить Квита президентом университета

Студенты вышли на акцию протеста в центре Киева
Студенты вышли на акцию протеста в центре Киева
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Утром 4 февраля студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" вышли на акцию протеста к Кабинету Министров Украины. Об этом сообщило Общественное.

Студенты требуют подписать контракт с экс-министром образования и главой Национального агентства по обеспечению качества образования Сергеем Квитом, который выиграл конкурс на замещение должности президента вуза, а также отставки министра образования Сергея Шкарлета и автономии украинских университетов.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Шкарлет = Табачник", "Война с Могилянкой – приговор министерству", "Министр временный – Могилянка вечная".

"Пока, по результату встречи представителей Кабмина и Верховной рады Украины с представителями КМА ни один из трех ключевых пунктов, к сожалению, не был выполнен", – сказали организаторы акции.

Квит, который присутствовал на акции, сказал, что конкурс на замещение должности президента объявляли пять раз. 

"Была попытка срыва выборов, она не удалась. Мы юридически это доказали. У нас профессионально работала избирательная комиссия и известные юристы. Они сделали юридическую позицию, что выборы состоялись, протокол был подписан не только членами комиссии, но и конкурентами. Наша община заявила, что единогласно поддерживает результаты этих выборов, и мы не хотим, чтобы у нас их украли, потому что это может снова продлиться неопределенное время. Университет живет без президента два года, и это проблема", – подчеркнул Квит.

Видео с акции в Facebook опубликовал сайт "Новости Киева – 44.ua".

https://www.facebook.com/Kiev44.ua/videos/363828478515951/

Контекст:

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей

27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.

На выборах президента университета победил Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу, и.о. президента академии Александру Гуменную – 191 (42,92%).

Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

2 февраля Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента. Экспертно-кадровая комиссия установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения.

В ночь на 4 февраля Министерство образования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки. Решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра образования и науки, народных депутатов Украины, представителей НаУКМА.

Теги: Киев, Украина, образование, выборы, Министерство образования, Сергей Квит, Киево-Могилянская академия, голосование, акция, Кабмин, Сергей Шкарлет
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