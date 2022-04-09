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"То, что вы делаете, очень важно для истории и будущего Украины". Зеленский встретился с премьером Словакии в Киеве

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Зеленский Хегеру: То, что вы делаете шаг за шагом для нас, очень важно для истории и будущего нашего государства
Зеленский – Хегеру: То, что вы делаете шаг за шагом для нас, очень важно для истории и будущего нашего государства 
Фото: president.gov.ua

Вечером 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, видеозапись их заявлений для прессы обнародовали в Facebook Офиса президента Украины.

"Я хочу поблагодарить словацкий народ и премьер-министра Словакии. Хочу поблагодарить не за будущее, а за то настоящее, что они для нас делают во время войны, полностью поддерживая нас, нашу позицию, осуждая агрессию Российской Федерации не только на словах, но и реально помогая оружием", – сказал президент. 

Он не стал рассказывать детали, так как детали "разные и бывают опасными". 

"Но то, что нам помог премьер-министр, что нам помог народ [Словакии], то, что вы делаете шаг за шагом для нас, – это для истории и будущего нашего государства очень важно. Я благодарен вам за это. Вы всегда тут наши друзья и гости, которые будут чувствовать себя, как дома", – обратился он к Хегеру. Также Зеленский поблагодарил народ Словакии за теплое отношение к украинцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.  

Хегер заявил, что Словакия продолжит поддерживать Украину. 

"Хочу сказать всем украинцам, что мы очень благодарны вам за то, что вы тоже боретесь за нас и наши ценности. Вы боретесь за свободу и демократию, которые мы тоже исповедуем. Мы тоже много лет жили под властью Советского Союза и ценим ту свободу, которая у нас есть сегодня и за которую вы сегодня боретесь, – сказал он. – Мы верим, что с нашей помощью Украина победит российского агрессора, изгонит этого агрессора со своей территории, сможет быстро восстановить свою страну с помощью Словакии и других стран и сможет стать членом Европейского союза". 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/518221013210144/

Глава правительства Словакии также встречался в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. 

В Twitter после визита в Украину Хегер написал, что его миссия в этой поездке заключалась в том, чтобы подтвердить полную поддержку европейской перспективы Украины. 

"Мы будем сотрудничать с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы помочь Украине наверстать упущенное. Меня воодушевляют слова Дениса Шмыгаля и Владимира Зеленского. У этих ребят есть настрой на победу, и это ключ к успеху!" – отметил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала вторжения России, Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.

8 апреля в Киев прибыли Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они начали визит с поездки в Бучу Киевской области, где российские оккупанты убили сотни мирных граждан Украины. 

В день приезда Хегера в Киев стало известно о передаче Словакией Украине систем противовоздушной обороны С-300.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Украина, Словакия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Денис Шмыгаль, встреча, Эдуард Хегер
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