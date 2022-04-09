"То, что вы делаете, очень важно для истории и будущего Украины". Зеленский встретился с премьером Словакии в Киеве

"Я хочу поблагодарить словацкий народ и премьер-министра Словакии. Хочу поблагодарить не за будущее, а за то настоящее, что они для нас делают во время войны, полностью поддерживая нас, нашу позицию, осуждая агрессию Российской Федерации не только на словах, но и реально помогая оружием", – сказал президент.
Он не стал рассказывать детали, так как детали "разные и бывают опасными".
"Но то, что нам помог премьер-министр, что нам помог народ [Словакии], то, что вы делаете шаг за шагом для нас, – это для истории и будущего нашего государства очень важно. Я благодарен вам за это. Вы всегда тут наши друзья и гости, которые будут чувствовать себя, как дома", – обратился он к Хегеру. Также Зеленский поблагодарил народ Словакии за теплое отношение к украинцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.
Хегер заявил, что Словакия продолжит поддерживать Украину.
"Хочу сказать всем украинцам, что мы очень благодарны вам за то, что вы тоже боретесь за нас и наши ценности. Вы боретесь за свободу и демократию, которые мы тоже исповедуем. Мы тоже много лет жили под властью Советского Союза и ценим ту свободу, которая у нас есть сегодня и за которую вы сегодня боретесь, – сказал он. – Мы верим, что с нашей помощью Украина победит российского агрессора, изгонит этого агрессора со своей территории, сможет быстро восстановить свою страну с помощью Словакии и других стран и сможет стать членом Европейского союза".
Глава правительства Словакии также встречался в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
В Twitter после визита в Украину Хегер написал, что его миссия в этой поездке заключалась в том, чтобы подтвердить полную поддержку европейской перспективы Украины.
"Мы будем сотрудничать с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы помочь Украине наверстать упущенное. Меня воодушевляют слова Дениса Шмыгаля и Владимира Зеленского. У этих ребят есть настрой на победу, и это ключ к успеху!" – отметил он.
My mission for #Kiev has been to reaffirm full support for a European perspective to our neighbour, #Ukraine. We will partner w/ @vonderleyen to help * catch up. I feel encouraged by the words of @Denys_Shmyhal & @ZelenskyyUa. These guys have a winning mindset & this is the key! pic.twitter.com/dxz4MOtamw— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала вторжения России, Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении, после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии.
8 апреля в Киев прибыли Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Они начали визит с поездки в Бучу Киевской области, где российские оккупанты убили сотни мирных граждан Украины.
В день приезда Хегера в Киев стало известно о передаче Словакией Украине систем противовоздушной обороны С-300.