"То, что вы делаете, очень важно для истории и будущего Украины". Зеленский встретился с премьером Словакии в Киеве

Зеленский – Хегеру: То, что вы делаете шаг за шагом для нас, очень важно для истории и будущего нашего государства Фото: president.gov.ua

"Я хочу поблагодарить словацкий народ и премьер-министра Словакии. Хочу поблагодарить не за будущее, а за то настоящее, что они для нас делают во время войны, полностью поддерживая нас, нашу позицию, осуждая агрессию Российской Федерации не только на словах, но и реально помогая оружием", – сказал президент.

Он не стал рассказывать детали, так как детали "разные и бывают опасными".

"Но то, что нам помог премьер-министр, что нам помог народ [Словакии], то, что вы делаете шаг за шагом для нас, – это для истории и будущего нашего государства очень важно. Я благодарен вам за это. Вы всегда тут наши друзья и гости, которые будут чувствовать себя, как дома", – обратился он к Хегеру. Также Зеленский поблагодарил народ Словакии за теплое отношение к украинцам, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны.

Хегер заявил, что Словакия продолжит поддерживать Украину.

"Хочу сказать всем украинцам, что мы очень благодарны вам за то, что вы тоже боретесь за нас и наши ценности. Вы боретесь за свободу и демократию, которые мы тоже исповедуем. Мы тоже много лет жили под властью Советского Союза и ценим ту свободу, которая у нас есть сегодня и за которую вы сегодня боретесь, – сказал он. – Мы верим, что с нашей помощью Украина победит российского агрессора, изгонит этого агрессора со своей территории, сможет быстро восстановить свою страну с помощью Словакии и других стран и сможет стать членом Европейского союза".

Глава правительства Словакии также встречался в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В Twitter после визита в Украину Хегер написал, что его миссия в этой поездке заключалась в том, чтобы подтвердить полную поддержку европейской перспективы Украины.

"Мы будем сотрудничать с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы помочь Украине наверстать упущенное. Меня воодушевляют слова Дениса Шмыгаля и Владимира Зеленского. У этих ребят есть настрой на победу, и это ключ к успеху!" – отметил он.

My mission for #Kiev has been to reaffirm full support for a European perspective to our neighbour, #Ukraine. We will partner w/ @vonderleyen to help * catch up. I feel encouraged by the words of @Denys_Shmyhal & @ZelenskyyUa. These guys have a winning mindset & this is the key! pic.twitter.com/dxz4MOtamw — Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022

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