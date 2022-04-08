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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы никогда не простим врагу эти преступления". Высокопоставленные чиновники Евросоюза посетили Бучу

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По словам Шмыгаля, европейские партнеры ознакомились со зверствами, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами
По словам Шмыгаля, европейские партнеры ознакомились со зверствами, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Освобожденную от российских оккупантов Бучу Киевской области 8 апреля посетили высокопоставленные чиновники Евросоюза. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами. Мы никогда не простим врагу эти преступления", – написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Киев продолжает совместную работу с европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора.

Фон дер Ляйен отметила, что для нее важно было начать свой визит в Украину именно в Буче.

"Потому что в Буче раскололась наша человечность. Мое обращение к украинцам: виновные в зверствах будут привлечены к ответственности. Ваша борьба – наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне", – сказала президент Еврокомиссии.


Боррель подчеркнул, что необходимо расследовать военные преступления России.

"Своими глазами видел ужасные сцены в Буче сегодня с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Разрушения, зверства, совершенные Россией, и неописуемая цена, которую заплатил невиновный украинский народ. Военные преступления России, совершенные в Буче и других местах, должны быть расследованы", – резюмировал Боррель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.

4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.

8 апреля в Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения возле местной церкви, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Теги: Россия, Украина, Буча, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз, погибшие, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, Эдуард Хегер
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