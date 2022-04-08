"Мы никогда не простим врагу эти преступления". Высокопоставленные чиновники Евросоюза посетили Бучу

"Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами. Мы никогда не простим врагу эти преступления", – написал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Киев продолжает совместную работу с европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора.
Фон дер Ляйен отметила, что для нее важно было начать свой визит в Украину именно в Буче.
"Потому что в Буче раскололась наша человечность. Мое обращение к украинцам: виновные в зверствах будут привлечены к ответственности. Ваша борьба – наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне", – сказала президент Еврокомиссии.
It was important to start my visit in Bucha.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
Because in Bucha our humanity was shattered.
My message to Ukrainian people:
Those responsible for the atrocities will be brought to justice.
Your fight is our fight.
I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6
Боррель подчеркнул, что необходимо расследовать военные преступления России.
"Своими глазами видел ужасные сцены в Буче сегодня с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Разрушения, зверства, совершенные Россией, и неописуемая цена, которую заплатил невиновный украинский народ. Военные преступления России, совершенные в Буче и других местах, должны быть расследованы", – резюмировал Боррель.
На власні очі бачив жахливі сцени у #Бучі сьогодні з прем’єр-міністром @Denys_Shmyhal— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022
Руйнування, звірства, вчинені Росією, та невимовна ціна, яку заплатив невинний український народ.
Воєнні злочини Росії, скоєні в Бучі та інших місцях, мають бути розслідувані. 1/3 pic.twitter.com/rVlmvsF5eZ
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.
За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.
8 апреля в Буче началась эксгумация тел с места массового временного захоронения возле местной церкви, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.