"Мы никогда не простим врагу эти преступления". Высокопоставленные чиновники Евросоюза посетили Бучу

По словам Шмыгаля, европейские партнеры ознакомились со зверствами, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

"Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами. Мы никогда не простим врагу эти преступления", – написал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Киев продолжает совместную работу с европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора.

Фон дер Ляйен отметила, что для нее важно было начать свой визит в Украину именно в Буче.

"Потому что в Буче раскололась наша человечность. Мое обращение к украинцам: виновные в зверствах будут привлечены к ответственности. Ваша борьба – наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам, что Европа на вашей стороне", – сказала президент Еврокомиссии.

It was important to start my visit in Bucha.



Because in Bucha our humanity was shattered.



My message to Ukrainian people:



Those responsible for the atrocities will be brought to justice.



Your fight is our fight.



I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022





Боррель подчеркнул, что необходимо расследовать военные преступления России.

"Своими глазами видел ужасные сцены в Буче сегодня с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Разрушения, зверства, совершенные Россией, и неописуемая цена, которую заплатил невиновный украинский народ. Военные преступления России, совершенные в Буче и других местах, должны быть расследованы", – резюмировал Боррель.

На власні очі бачив жахливі сцени у #Бучі сьогодні з прем’єр-міністром @Denys_Shmyhal



Руйнування, звірства, вчинені Росією, та невимовна ціна, яку заплатив невинний український народ.



Воєнні злочини Росії, скоєні в Бучі та інших місцях, мають бути розслідувані. 1/3 pic.twitter.com/rVlmvsF5eZ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)