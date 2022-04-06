Мэр Бучи сообщил о 320 убитых российскими оккупантами гражданских. Он пригласил Лаврова увидеть тела погибших и "посмотреть в глаза их семьям"

Он рассказал, что воочию видел, как "три гражданских машины пытались эвакуироваться в сторону Киева, но их зверски расстреляли".

В одной из них была беременная женщина, муж которой кричал и просил не стрелять в нее, "но они зверски застрелили", добавил Федорук.

По его словам, российские оккупанты целенаправленно охотились за местными политиками.

Федорук пригласил в Бучу министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы он "увидел тела погибших людей и посмотрел в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, которые стали сиротами". 5 апреля глава МИД РФ назвал зверские убийства, совершенные российскими военными, "лживой провокацией".

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