Зеленский – Совбезу ООН: Сложно найти такое военное преступление, которое бы оккупанты не совершили в Буче

"Вчера я вернулся из нашего города Буча, на днях освобожденного от войск России. Сложно найти такое военное преступление, которое бы оккупанты не совершили там. Российские военные разыскивали и целенаправленно убивали каждого, кто служил нашему государству", – сказал президент.

Он отметил, что российские оккупанты "расстреливали женщин за дверьми домов, когда подходили и просто звали того, кто жив, они убивали целые семьи – взрослых и детей – и пытались сжечь тела".

.@ZelenskyyUa: Вони розстрілювали жінок за дверима будинків, коли підходили і просто кликали того, хто є живий.Вони вбивали цілі родини –дорослих і дітей. І намагались спалити тіла. — UKR Mission to UN (@UKRinUN) April 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано Великобританией, которая председательствует в Совбезе. Тема заседания – массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей в Киевской области.

На 4 апреля созвать заседание Совбеза ООН пыталась Россия под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов" в Буче. Британия ответила отказом на запрос РФ.