Зеленский: Постоянный член Совбеза ООН лишает права на самоопределение более 10 народов на двух континентах

"Это делает постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций – разрушает внутреннее достоинство государств, разрушает государственные границы, лишая более 10 народов на двух континентах права на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия, разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить побольше обычных мирных жителей, разрушить побольше мирных городов, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что члены Совбеза ООН это видят.

"[Россия] поддерживает на государственном уровне ненависть и пытается экспортировать ее в другие государства с помощью своей системы пропаганды и политической коррупции, провоцирует глобальный продовольственный кризис. [...] Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Ее нет, хотя и есть Совет Безопасности", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ООН создавалась именно для гарантирования мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано Великобританией, которая председательствует в Совбезе. Тема заседания: массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей в Киевской области.

На 4 апреля созвать заседание Совбеза ООН пыталась Россия под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов" в Буче. Британия ответила отказом на запрос РФ.