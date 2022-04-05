В Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинского народа и призвали лишить ее права вето в ООН

"То, что россияне сделали в Буче, – это геноцид украинского народа, я именно так это называю. Да, это юридический термин, и мы должны будем пройти длинные юридические процедуры, чтобы признать это, но я как политик политически оцениваю это, слежу за жуткими нарративами в российских пропагандистских программах в отношении Украины. Убивали людей именно за то, что они украинцы, прикрываясь фальшивим нарративом о якобы "фашистах" и "нацистах" в Украине, эти убийства имеют характер геноцида, ведь убивали людей именно за принадлежность к украинцам", – подчеркнула Юкнявичене.
Она отметила, что Россия должна быть лишена права вето в Организации Объединенных Наций.
"Я бы поддержала лишение России права вето в ООН как организатора геноцида в Украине, но на данный момент мы все заложники процедур внутри ООН, это не так легко сделать, ведь Россия имеет специальный статус. Это парализованная структура, ведь такое жестокое государство, террористическое государство не может быть по принципу в Совете Безопасности ООН", – резюмировала депутат Европарламента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.