В Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинского народа и призвали лишить ее права вето в ООН

Юкнявичене: Такое жестокое государство, террористическое государство, как РФ, не может быть по принципу в Совете Безопасности ООН Фото: ghall.com.ua

"То, что россияне сделали в Буче, – это геноцид украинского народа, я именно так это называю. Да, это юридический термин, и мы должны будем пройти длинные юридические процедуры, чтобы признать это, но я как политик политически оцениваю это, слежу за жуткими нарративами в российских пропагандистских программах в отношении Украины. Убивали людей именно за то, что они украинцы, прикрываясь фальшивим нарративом о якобы "фашистах" и "нацистах" в Украине, эти убийства имеют характер геноцида, ведь убивали людей именно за принадлежность к украинцам", – подчеркнула Юкнявичене.

Она отметила, что Россия должна быть лишена права вето в Организации Объединенных Наций.

"Я бы поддержала лишение России права вето в ООН как организатора геноцида в Украине, но на данный момент мы все заложники процедур внутри ООН, это не так легко сделать, ведь Россия имеет специальный статус. Это парализованная структура, ведь такое жестокое государство, террористическое государство не может быть по принципу в Совете Безопасности ООН", – резюмировала депутат Европарламента.

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