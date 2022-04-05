Кличко онлайн на форуме мэров в Женеве рассказал о преступлениях оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле

Виталий Кличко: Сегодня в поддержке и помощи нашему государству очень важно единство позиции и действий ЕС и других стран – партнеров Украины Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Сегодня онлайн принял участие в проходящем на платформе Экономического комитета ООН в Женеве форуме мэров. Он отметил, что Россия сегодня оказывает геноцид против украинцев. Иначе те ужасы, что мы увидели в Буче, Ирпене, Гостомеле и других пригородах столицы после освобождения их от оккупантов, назвать нельзя. Россия, зверски уничтожая Украину и мирных украинцев, несет угрозу сегодня для всего цивилизованного мира. И мир должен это понимать. И сделать все, чтобы остановить дикость, варварство и военные преступления РФ. Остановить не сочувствием и заявлениями, а реальными и решительными шагами. Суровыми санкциями против агрессора, военной помощью Украине", – подчеркнул Кличко.

Он призвал партнеров увеличивать объемы помощи Украине.

"Я подчеркнул, что сегодня в поддержке и помощи нашему государству очень важно единство позиции и действий ЕС и других стран – партнеров Украины. Это касается и экономической, гуманитарной помощи в устройстве беженцев и переселенцев, а также военной помощи Украине, вооружением, чтобы наше государство могло себя защищать", – подытожил мэр Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)