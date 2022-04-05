Кличко онлайн на форуме мэров в Женеве рассказал о преступлениях оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле

"Сегодня онлайн принял участие в проходящем на платформе Экономического комитета ООН в Женеве форуме мэров. Он отметил, что Россия сегодня оказывает геноцид против украинцев. Иначе те ужасы, что мы увидели в Буче, Ирпене, Гостомеле и других пригородах столицы после освобождения их от оккупантов, назвать нельзя. Россия, зверски уничтожая Украину и мирных украинцев, несет угрозу сегодня для всего цивилизованного мира. И мир должен это понимать. И сделать все, чтобы остановить дикость, варварство и военные преступления РФ. Остановить не сочувствием и заявлениями, а реальными и решительными шагами. Суровыми санкциями против агрессора, военной помощью Украине", – подчеркнул Кличко.
Он призвал партнеров увеличивать объемы помощи Украине.
"Я подчеркнул, что сегодня в поддержке и помощи нашему государству очень важно единство позиции и действий ЕС и других стран – партнеров Украины. Это касается и экономической, гуманитарной помощи в устройстве беженцев и переселенцев, а также военной помощи Украине, вооружением, чтобы наше государство могло себя защищать", – подытожил мэр Киева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
В начале апреля, когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.