"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ

"Вчера на вечере памяти Паши Ли собрали 72 730 грн. Деньги пойдут на помощь ВСУ и семье погибшего. Спасибо всем, кто присоединился. Герои не погибают! Вечная память", – написал артист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)