"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ

"Вчера на вечере памяти Паши Ли собрали 72 730 грн. Деньги пойдут на помощь ВСУ и семье погибшего. Спасибо всем, кто присоединился. Герои не погибают! Вечная память", – написал артист.
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О гибели актера Паши Ли стало известно 6 марта. Актер погиб, защищая детей во время эвакуации их Ирпеня.
11 марта мать актера обратилась к жителям города с просьбой сообщить ей о местонахождении ее сына, надеясь, что он может быть жив. 13 марта волонтеры нашли тело актера. Пашу Ли похоронили 19 апреля в Ворохте.