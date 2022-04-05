Грозев: Любой компромисс, на который пойдет Путин, будет противоречить обещаниям своему народу

"Он обещал какую-то абсурдную демилитаризацию. Сейчас уже по факту у вас больше оружия будет как минимум в течение месяца. Больше качественного вооружения, чем в начале войны. Обещал денацификацию, но то, что они называют "нацификацией", – это просто суверенность и желание быть отдельным народом. Это еще больше увеличилось, поэтому любой компромисс, на который он подпишется, он будет противоречить тем обещаниям, которые дал своему народу", – заявил эксперт.

По его словам, социальное напряжение в РФ будет расти из-за того, что нельзя все время врать матерям, что их сыновья остались без спецсвязи.

"Когда-то они поймут, что сыновья не вернутся. В каждой семье в России будет родственник или знакомый, который потерял сына или мужа, добавим к этому последствия экономического кризиса из-за санкций, которые еще не ощущаются из-за националистического адреналина у большинства населения. Это тоже пройдет. И тогда будет социальное напряжение", – отметил Грозев.

По его мнению, это приведет к тому, что российские элиты устроят "дворцовый переворот".

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