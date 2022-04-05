Грозев: Путин доверяет только Сечину

"По нашим разведданным, он доверяет только Сечину. Сечин единственный может ему сказать, что он думает. Все остальные... Он вряд ли им доверяет", – сказал Грозев.
К примеру, по информации журналиста, Путин может прислушаться к "военным советам" министра обороны РФ Сергея Шойгу, "но доверять ему – вряд ли".
Грозев считает, что чем дольше будет продолжаться война в Украине и чем больше россияне будут чувствовать ее последствия, тем меньше в окружении Путина будет людей, к которым он прислушивается.
"Думаю, что чем сложнее будет социальная обстановка в России из-за военной ситуации (а это только предстоит увидеть, сейчас только пик адреналина, он уйдет, и через месяц мы увидим реальное социальное напряжение), он будет все меньшому количеству людей доверять и все больше чисток будет [проводить]", – спрогнозировал журналист.
Он считает, что ситуация будет напоминать времена советского диктатора Иосифа Сталина и немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
Российская редакция Forbes писала, что Путин и Сечин познакомились в начале 1990-х, когда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга. "Когда я стал замом мэра, многих пересмотрел, и Сечин мне понравился. Предложил ему перейти ко мне на работу. Это было году в 1992–1993-м", – цитировало издание книгу Путина "От первого лица".
В 1996 году вместе с Путиным Сечин переехал в Москву. Путин стал заместителем главы управделами президента, а Сечин, как отметил телеканал "Дождь", "носил за своим патроном портфели" и составлял графики его встреч. В 1998 году Сечин возглавил аппарат Путина, занимавшего тогда пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ. После ухода президента РФ Бориса Ельцина в отставку и прихода Путина к власти карьера Сечина пошла вверх.
В 1999–2004 годах он был заместителем руководителя администрации президента РФ, в 2004–2008 годах – заместителем руководителя администрации президента – помощником президента РФ, в 2008–2012 годах – заместителем председателя правительства РФ. С 2012 года возглавляет "Роснефть".
В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входит шесть человек (Сечина среди них он не называл): секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, бывший глава администрации президента Сергей Иванов и нынешний глава администрации президента Антон Вайно.