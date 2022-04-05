Грозев: Путин доверяет только Сечину

"По нашим разведданным, он доверяет только Сечину. Сечин единственный может ему сказать, что он думает. Все остальные... Он вряд ли им доверяет", – сказал Грозев.

К примеру, по информации журналиста, Путин может прислушаться к "военным советам" министра обороны РФ Сергея Шойгу, "но доверять ему – вряд ли".

Грозев считает, что чем дольше будет продолжаться война в Украине и чем больше россияне будут чувствовать ее последствия, тем меньше в окружении Путина будет людей, к которым он прислушивается.

"Думаю, что чем сложнее будет социальная обстановка в России из-за военной ситуации (а это только предстоит увидеть, сейчас только пик адреналина, он уйдет, и через месяц мы увидим реальное социальное напряжение), он будет все меньшому количеству людей доверять и все больше чисток будет [проводить]", – спрогнозировал журналист.

Он считает, что ситуация будет напоминать времена советского диктатора Иосифа Сталина и немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

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