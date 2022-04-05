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Грозев: Путин доверяет только Сечину

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Сечин и Путин знакомы более 30 лет
Сечин и Путин знакомы более 30 лет
Фото: EPA

Председатель правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин – единственный человек, которому полностью доверяет президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону со ссылкой на источники сообщил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"По нашим разведданным, он доверяет только Сечину. Сечин единственный может ему сказать, что он думает. Все остальные... Он вряд ли им доверяет", – сказал Грозев.

К примеру, по информации журналиста, Путин может прислушаться к "военным советам" министра обороны РФ Сергея Шойгу, "но доверять ему – вряд ли". 

Грозев считает, что чем дольше будет продолжаться война в Украине и чем больше россияне будут чувствовать ее последствия, тем меньше в окружении Путина будет людей, к которым он прислушивается. 

"Думаю, что чем сложнее будет социальная обстановка в России из-за военной ситуации (а это только предстоит увидеть, сейчас только пик адреналина, он уйдет, и через месяц мы увидим реальное социальное напряжение), он будет все меньшому количеству людей доверять и все больше чисток будет [проводить]", – спрогнозировал журналист. 

Он считает, что ситуация будет напоминать времена советского диктатора Иосифа Сталина и немецкого диктатора Адольфа Гитлера. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российская редакция Forbes писала, что Путин и Сечин познакомились в начале 1990-х, когда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга. "Когда я стал замом мэра, многих пересмотрел, и Сечин мне понравился. Предложил ему перейти ко мне на работу. Это было году в 1992–1993-м", – цитировало издание книгу Путина "От первого лица".

В 1996 году вместе с Путиным Сечин переехал в Москву. Путин стал заместителем главы управделами президента, а Сечин, как отметил телеканал "Дождь", "носил за своим патроном портфели" и составлял графики его встреч. В 1998 году Сечин возглавил аппарат Путина, занимавшего тогда пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ. После ухода президента РФ Бориса Ельцина в отставку и прихода Путина к власти карьера Сечина пошла вверх.

В 1999–2004 годах он был заместителем руководителя администрации президента РФ, в 2004–2008 годах – заместителем руководителя администрации президента  помощником президента РФ, в 2008–2012 годах – заместителем председателя правительства РФ. С 2012 года возглавляет "Роснефть". 

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входит шесть человек (Сечина среди них он не называл): секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, бывший глава администрации президента Сергей Иванов и нынешний глава администрации президента Антон Вайно. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Сергей Шойгу, Игорь Сечин, Христо Грозев
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