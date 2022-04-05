Грозев: У меня есть список агентов российских спецслужб в Украине, это известные фамилии

"Я знаю, что западные спецслужбы каким-то образом раздобыли список агентов российских спецслужб и вообще агентов влияния России на ключевых постах в Украине. Вам об этом что-то известно?" – спросил Гордон.
"Я слышал эту информацию, но списка не видел, – ответил Грозев. – Но для меня не очень это удивительно. Тем более что до начала войны увеличились добровольные шпионажи в пользу Запада из российский источников, потому что многие из них понимали абсурдность этой войны для России".
Он предположил, что западные спецслужбы могли получить список российских агентов в Украине "по тем же каналам, по которым ЦРУ [США] и [британская внешняя разведка] MI6 получали информацию о грядущей войне".
"Я этот список не видел, но я знаю о другом списке, который сам составляю на основе фээсбэшных и гээрушных расследований. Сейчас мы готовим расследование. Мы видим не всю картину, не всех, кого они курируют и завербовали, но видим подвыборку, 20–30 человек, и понятно, какие люди им были нужны. Они вообще [действовали] по полному диапазону – от политиков, при этом не только пророссийского склада, но и националистического и даже социал-демократического, то есть по полной программе, до журналистов, к сожалению, блогеров и так далее", – сказал Грозев.
"Можно ли сказать, что у вас в руках есть определенный список агентов российских спецслужб в Украине?" – спросил Гордон.
"Да, – ответил Грозев. – Но я могу назвать только тех, кто уже был обвинен [в работе на Россию], могу подтвердить, что они были в этом списке. Это [сбежавший из Украины нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Тарас Козак. А относительно всех остальных... Мы думаем, как их описать в нашем расследовании, чтобы все-таки не вызвать какую-то реакцию Линча. Это ведь тоже нехорошо".
Расследователь уточнил, что в этом списке – "известные фамилии", при этом людей, которые входят в руководство Украины, в нем нет.
"Такие люди вряд ли были на кураторской нитке 5-го отдела [ФСБ РФ]. Если такие люди есть (а я считаю, что они есть), то они курировались на более высоком уровне", – сказал Грозев.
В 2021 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 33 агента иностранных спецслужб, которые собирали разведданные, в том числе о Вооруженных силах Украины. На какие государства работали эти агенты, в СБУ не уточнили, но отметили, что для получения секретных военных сведений представители российских спецслужб создавали агентурные сети и отрабатывали закрытые каналы связи.
Гордон неоднократно заявлял, что, по его информации, российские агенты остаются на ключевых должностях в Украине. Военный журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в числе российских агентов в Украине называл руководителя Офиса президента Андрея Ермака и главу комитета по разведке при президенте Руслана Демченко. На просьбу Гордона прокомментировать эту информацию бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба ответил, что не знает, являются ли Ермак и Демченко российскими агентами, но предположил, что эти данные есть у главы СБУ Ивана Баканова.