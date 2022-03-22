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Венедиктова заявила, что вражеская агентура есть во всех органах власти Украины, но не в Офисе генпрокурора

Венедиктова рассказала, что шпионов находят среди адвокатов
Венедиктова рассказала, что шпионов находят среди адвокатов
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Агентура России, которая вторглась в Украину, работает во всех украинских органах власти. Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном 22 марта в YouTube, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Они во всех есть", – сказала она.

Генпрокурор рассказала, что часть шпионов присутствует в государственных органах Украины, "учитывая наше общее прошлое" и включительно с периодом президентства бежавшего в РФ в 2014 году Виктора Януковича.

"Они там остались. Одни были законсервированы и их не знали. другие активно проявляли свою позицию. Поэтому, конечно, везде они у нас были. Мы их выявляем, причем мы их начали выявлять намного ранее, еще до того [как Россия вторглась в Украину]", – объяснила Венедиктова.

Она отметила, что шпионов находили в том числе в Офисе президента Украины.

Венедиктова подчеркнула, что в Офисе генерального прокурора вражеской агентуры не находили, но в других органах прокуратуры подобное случалось.

"Сейчас, что очень интересно, мы начали их (шпионов. – "ГОРДОН") находить в такой свободной профессии, как адвокаты. И, вы знаете, есть адвокаты, которые сами приходят сдаются", – утверждает генпрокурор Украины.

Теги: Россия, прокуратура, шпионаж, адвокат, Ирина Венедиктова
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