Венедиктова заявила, что вражеская агентура есть во всех органах власти Украины, но не в Офисе генпрокурора

"Они во всех есть", – сказала она.

Генпрокурор рассказала, что часть шпионов присутствует в государственных органах Украины, "учитывая наше общее прошлое" и включительно с периодом президентства бежавшего в РФ в 2014 году Виктора Януковича.

"Они там остались. Одни были законсервированы и их не знали. другие активно проявляли свою позицию. Поэтому, конечно, везде они у нас были. Мы их выявляем, причем мы их начали выявлять намного ранее, еще до того [как Россия вторглась в Украину]", – объяснила Венедиктова.

Она отметила, что шпионов находили в том числе в Офисе президента Украины.

Венедиктова подчеркнула, что в Офисе генерального прокурора вражеской агентуры не находили, но в других органах прокуратуры подобное случалось.

"Сейчас, что очень интересно, мы начали их (шпионов. – "ГОРДОН") находить в такой свободной профессии, как адвокаты. И, вы знаете, есть адвокаты, которые сами приходят сдаются", – утверждает генпрокурор Украины.