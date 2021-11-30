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ПОЛИТИКА

В Украине с начала года обнаружили более 50 агентов России – СБУ

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Илья Витюк сказал, что работа по документированию российских агентов ведется системно в СБУ
Илья Витюк сказал, что работа по документированию российских агентов ведется системно в СБУ
Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

Служба безопасности Украины за первые девять месяцев 2021 года задокументировала деятельность более 50 агентов российских спецслужб.

Об этом глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал в эфире канала ICTV 29 ноября, в контексте ответа на вопрос, есть ли связь между отставкой Александра Руснака с должности начальника департамента контрразведки и информацией о возможном пребывании агентов влияния РФ во власти в Украине. 

"Не могу комментировать, связано ли увольнение главы департамента контрразведки [с этим]. Я не представляю департамент контрразведки, но могу сказать, что СБУ системно работает по выявлению агентуры иностранных спецслужб. Только за девять месяцев текущего года зафиксированных и задокументированных агентов РФ было более 50. Поэтому такая работа ведется системно, и я думаю, что если такая информация [об агентах] есть, то она проверяется", – сказал Витюк. 

Называть органы, где могут находиться такие шпионы, он не стал, сказав, что это нецелесообразно. 

Контекст:

О наличии российских агентов в украинской власти говорил главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, "агентура есть на средних и на низких уровнях точно". "Мы в наших расследованиях видим, как ФСБ и ГРУ готовят, привлекают, покупают офицеров, включая генералов. Некоторые из них уже арестованы. Другие – еще нет. Амбиций у них и денег есть намного больше. Поэтому они точно попытались это сделать и на более высоком уровне. У нас доказательств этого пока нет. Но сегодня нет доказательств, а через год, может быть, будут", – говорил он в ноябре 2021 года, назвав как пример ситуацию с разоблачением генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на ФСБ. 

Кроме того, 19 ноября экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, рассказывая о провале спецоперации по задержанию вагнеровцев, говорил о возможном наличии "крота", работающего на Россию. Он сказал, что операция провалилась "благодаря людям, которые находятся в главных кабинетах" и которые "сливают и передают информацию врагу". 

В Офисе президента тогда сказали, что слова Бурбы будут расследованы правоохранительными органами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, шпионаж, ФСБ, разведка, иностранные агенты, Служба безопасности Украины, Илья Витюк
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