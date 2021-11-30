В Украине с начала года обнаружили более 50 агентов России – СБУ

Об этом глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал в эфире канала ICTV 29 ноября, в контексте ответа на вопрос, есть ли связь между отставкой Александра Руснака с должности начальника департамента контрразведки и информацией о возможном пребывании агентов влияния РФ во власти в Украине.

"Не могу комментировать, связано ли увольнение главы департамента контрразведки [с этим]. Я не представляю департамент контрразведки, но могу сказать, что СБУ системно работает по выявлению агентуры иностранных спецслужб. Только за девять месяцев текущего года зафиксированных и задокументированных агентов РФ было более 50. Поэтому такая работа ведется системно, и я думаю, что если такая информация [об агентах] есть, то она проверяется", – сказал Витюк.

Называть органы, где могут находиться такие шпионы, он не стал, сказав, что это нецелесообразно.