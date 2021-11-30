В СБУ заявили, что департамент кибербезопасности в 2021 году открыл более 40 производств о захвате госвласти

Илья Витюк сказал, что производства по статье о захвате госвласти не являются "чем-то уникальным" для Украины Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

"На сегодняшний день это лишь один из примеров попыток РФ дестабилизации ситуации в Украине. Если говорить о ст. 109 Уголовного кодекса, то с начала года только департамент кибербезопасности СБУ, даже не вся служба, открыл более 40 таких уголовных производств. Это действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя или на захват государственной власти", – сказал он.

Витюк уточнил, что всего таких производств 45.

"Уже есть 34 подозрения и около 30 приговоров судов по таким делам. То есть это [производство] не является чем-то уникальным на сегодня для Украины", – добавил он.